Fiscalia pregunta pel desplegament de la ZBE

Terrassa és un dels municipis catalans que ha rebut el requeriment d’informació de la Fiscalia General de l’Estat sobre l’aplicació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Segons ha pogut confirmar el Diari, l’Ajuntament ha estat notificat per la Generalitat, que centralitza la recollida de documentació per respondre al ministeri públic en nom dels ajuntaments afectats.
La petició forma part d’un expedient governatiu obert per la Fiscalia, que ha sol·licitat informació detallada sobre com s’estan aplicant les ZBE en uns 150 municipis de tot l’Estat. En el cas català, la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, adscrita al Departament de Territori, s’encarrega de coordinar la resposta institucional, i ha fet arribar la petició a tots els municipis catalans obligats a implementar una ZBE. En cas de detectar incompliments greus o flagrants, es podrien obrir diligències d’investigació.
L’objectiu és verificar el grau de compliment de la Llei estatal de canvi climàtic, que obliga municipis de més de 50.000 habitants —com Terrassa— a implementar zones amb restriccions de circulació per a vehicles contaminants. Entre les qüestions clau que s’investiguen hi ha si s’està sancionant l’entrada de vehicles sense etiqueta ambiental, una condició que el Ministeri de Transports ha vinculat a l’atorgament d’ajudes estatals al transport públic.
L’Ajuntament de Terrassa ja va aprovar l’ordenança de la ZBE, però encara no ha desplegat el sistema de control i sancions, que s’ha anunciat en diverses ocasions que entrarà en funcionament durant l’últim quadrimestre del 2025. El calendari municipal està condicionat a la plataforma tecnològica que permetrà gestionar el registre de vehicles i les multes. Els Ajuntaments han de signar un conveni amb l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per adherir-s’hi, un tràmit que Terrassa farà properament.
El retard en la posada en marxa del registre català ha estat, de fet, un dels arguments que els municipis han esgrimit per justificar la demora en l’activació de les ZBE.
A la ciutat, el consistori té previst iniciar al novembre una campanya informativa per preparar la ciutadania. Paral·lelament, tramita des d’abans de l’estiu l’ampliació del perímetre de la ZBE fins al carrer d’Àngel Sallent, una modificació que es preveu aprovar definitivament en el ple d’octubre.
L’1 de gener, una data clau
Amb aquest requeriment de Fiscalia, s’intensifica la pressió per garantir que el marc legal s’està aplicant de manera efectiva en els terminis establerts. A Catalunya, el pròxim 1 de gener del 2026 és una data clau: el decret de qualitat de l’aire obliga tots els municipis afectats a tenir aprovades les seves ordenances reguladores de les zones de baixes emissions.
L’àmbit actual de les baixes emissions està delimitada a la ciutat pel passeig 22 de Juliol al nord, el Parc de Vallparadís a l’est, la carretera de Montcada al sud i el carrer de Faraday a l’oest.