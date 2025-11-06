Formar per treballar: el gran repte

En un moment en què les empreses busquen talent i els centres educatius intenten adaptar-se a un mercat laboral canviant, la col·laboració entre tots dos mons esdevé essencial. L’institut Santa Eulàlia ha celebrat aquest dijous a la tarda l’acte “Santa Eulàlia i empresa: el repte de formar per treballar”, una trobada per consolidar i enfortir la relació entre el centre i el teixit empresarial i institucional de la ciutat.
La jornada ha començat amb una visita a les instal·lacions de Formació Professional del centre, on els convidats han pogut veure de prop com treballen els alumnes al taller mecànic, de fred i calor, de soldadura, a l’aula d’energies renovables o a la d’automatització, entre d’altres. Professors i estudiants del centre han mostrat els seus projectes en un ambient que reflectia l’esperit aplicat de l’FP.
A continuació, l’activitat s'ha traslladat al gimnàs de l’institut, que s'ha omplert d’alumnes per escoltar les intervencions de diverses figures destacades del món empresarial: Ramon Talamàs, president de la Cambra de Comerç de Terrassa; Raúl Díaz-Varela, president i CEO de Kern Pharma; i Pere Ejarque, representant de la Cecot.
Després de la benvinguda, que ha anat a càrrec de Montserrat Capdevila, directora dels Serveis Territorials d’Educació i Formació Professional al Vallès Occidental, Ramon Talamàs ha començat el seu discurs posant en valor el paper de les empreses en el progrés social i econòmic: “La principal font de riquesa d’un país són les empreses. Contribueixen a un repartiment just de la societat”. El president de la Cambra de Comerç ha afegit, però, que aquestes “no aconsegueixen res sense un equip consolidat”.
D’altra banda, Talamàs ha remarcat que la Formació Professional és clau en el context actual i que la Cambra ha de “donar un impuls a la vinculació de l’empresa amb la formació”. També ha insistit en la importància de “trobar una professió” i en les competències interpersonals que han de tenir els treballadors: “Les empreses també es fixen en la capacitat d’interactuar dels seus empleats. Hem d’anar avançant com a societat, tenint en compte que hi ha realitats diferents”.
Per la seva part, Raúl Díaz-Varela ha explicat el model de Kern Pharma, empresa terrassenca fundada el 1999 i que ja té prop de 1.000 treballadors. El president i CEO de Kern Pharma també ha destacat els valors que considera essencials en el món laboral: “El compromís és fonamental. Això vol dir ajudar amb el propòsit que té l’empresa, prendre decisions més eficients, ser honest, tenir afany de superació...”. A més, ha dit que “per millorar s’ha d’arriscar, impulsant reptes i rectificant els errors”.
Pere Ejarque ha posat l’accent en el bon moment de l’FP i la necessitat d’adaptar-la a les demandes reals del mercat: “La inserció laboral dels graus d’FP és alta. Ara és una bona època per buscar feina i us recomano que us tituleu”. Ejarque ha posat en relleu "la falta de personal qualificat a les empreses". També ha fet una crida a fomentar vocacions industrials entre les dones i a aprofitar el potencial de l’FP dual. Sobre aquesta modalitat, ha subratllat que “és una gran desconeguda i hem de ser capaços d’adaptar-la a la realitat empresarial”.
Amb gairebé quatre dècades d’història, l’Institut Santa Eulàlia imparteix actualment ESO, Batxillerat, Programes de Formació Inicial i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior de sis famílies professionals diferents. Amb iniciatives com aquesta, el centre reafirma el seu objectiu de continuar obrint-se al món empresarial i de formar alumnes preparats per al futur laboral real.