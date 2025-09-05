Terrassa

FOTOS | L'encís de la mar blava

Publicat el 05 de setembre de 2025 a les 19:42

La platja és un dels decorats habituals de les vacances dels nostres lectors. La Costa Brava és un dels espais preferits. També el Delta de l’Ebre i les platges de la resta de la Península. Fins dijous podeu participar en el concurs fotogràfic. Aquí en teniu tots els detalls.

Anna Manent
  • Una panoràmica de la cala de Sa Conca, a S’Agaró -
Isabel Castro
  • En Pasqual i la Isabel, gaudint d’una setmaneta a la platja de la Ràpita -
Cristina
  • Una petita acrobàcia a la platja del Palmar de Vejer -
Anna Solanellas
  • La badia de Sant Feliu de Guíxols amb el port de fons -
Quim Canales
  • Relax a la cala dels Canyers, a Palamós -
Guillem Tort
  • Llegint l’aplicació mòbil del Diari a la cala s’Alguer de Palamós -

