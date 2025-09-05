La platja és un dels decorats habituals de les vacances dels nostres lectors. La Costa Brava és un dels espais preferits. També el Delta de l’Ebre i les platges de la resta de la Península. Fins dijous podeu participar en el concurs fotogràfic. Aquí en teniu tots els detalls.
FOTOS | L'encís de la mar blava
ARA A PORTADA
- Jordi Guillem
- Redactor a Diari de Terrassa
Publicat el 05 de setembre de 2025 a les 19:42
- Una panoràmica de la cala de Sa Conca, a S’Agaró -
- Anna Manent
- En Pasqual i la Isabel, gaudint d’una setmaneta a la platja de la Ràpita -
- Isabel Castro
- Una petita acrobàcia a la platja del Palmar de Vejer -
- Cristina
- La badia de Sant Feliu de Guíxols amb el port de fons -
- Anna Solanellas
- Relax a la cala dels Canyers, a Palamós -
- Quim Canales
- Llegint l’aplicació mòbil del Diari a la cala s’Alguer de Palamós -
- Guillem Tort
