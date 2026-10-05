Francesc Mauri, meteròleg de TV3, adverteix: “La Rambla no hauria suportat els 200 o 300 litres de Granollers”

El meteoròleg terrassenc Francesc Mauri alerta, després de les pluges del cap de setmana, que la capacitat de les ciutats és limitada per afrontar aiguats intensos, molt superior als habituals, com els que han succeït aquests darrers dies. "Terrassa o qualsevol ciutat de casa nostra no està prou preparada pel que pot venir", afirma.
L’episodi de dissabte i diumenge va deixar 97,6 litres per metre quadrat a Terrassa, però Mauri posa el focus en un escenari encara més extrem: precipitacions de 200 o 300 litres per metre quadrat acumulades en poca estona, com les que es van registrar en alguns punts del Vallès. "El dissabte a la nit, a mi em feia por que no caiguessin aquests 200-300 litres que han caigut a Granollers. Estic segur que la Rambla de cap manera hauria suportat una precipitació en poca estona d’aquest tipus", assegura. I afegeix: "Hauria sigut una segona riera de Palau, segurament no com el 62, perquè està desviada, però podia haver passat que hagués baixat mig metre d’aigua per la Rambla, per Arquímedes o per Galileu".
Estem en un escenari nou
L’advertència sobre la capacitat de les ciutats per afrontar els aiguats es relaciona, segons Mauri, amb un canvi en les condicions del Mediterrani. "El seu escalfament sempre ha ajudat a fer importants les precipitacions d’algunes llevantades. Això no és nou, però sí que és veritat que hem passat un límit molt preocupant", assenyala. En aquest sentit, Mauri apunta que el Mediterrani ha superat temperatures d’entre 26,5 i 27 graus, un dels ingredients que els especialistes en meteorologia tropical consideren necessari per a la formació de ciclons o huracans a les latituds subtropicals.
Per Mauri, això no significa que totes les pluges futures hagin de tenir un caràcter excepcional, sinó que cal tenir en compte la possibilitat d’episodis amb una intensitat elevada i una gran quantitat d’aigua concentrada en poc temps. "Ens podem anar preparant, podem anar fent obres, podem fer moltes coses... Hem d'adaptar-nos i anar fent", resumeix.
Fins i tot, el mateix meteoròleg explica que, durant l’episodi del cap de setmana, va arribar a preocupar-se per la possibilitat que l’aigua pogués entrar als aparcaments soterrats. "Jo tinc el cotxe en un garatge que toca Arquimedes, i a les 12 de la nit vaig anar a treure el cotxe i el vaig aparcar en un carrer transversal. No volia despertar-me amb el cotxe soterrat a l’aigua d’un pàrquing", relata.
L’episodi finalment no va arribar a aquest extrem a Terrassa, però per Mauri la situació serveix per recordar que el debat no és només sobre la quantitat de pluja acumulada, sinó sobre la intensitat amb què aquesta pot arribar a una ciutat. I, davant d’aquest escenari, considera que l’adaptació de les infraestructures urbanes haurà de continuar sent una qüestió central.