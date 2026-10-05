Comencen les obres per millorar el vial lateral de la plaça de Salvador Espriu

L'Ajuntament de Terrassa començarà aquesta setmana les obres per renovar el paviment del vial lateral de la plaça de Salvador Espriu, uns treballs que s'allargaran dos mesos, disposen d'un pressupost de 153.060,45 euros i obligaran a tallar el trànsit al carrer de la Unió.
L'actuació abasta un tram de 380 metres quadrats comprès entre els carrers d'Iscle Soler i Joan Coromines amb l'objectiu de millorar-ne tant la seguretat com l'accessibilitat.
Aquest espai de circulació dona servei als aparcaments, als establiments comercials de la zona i al Mercat de la Independència. El projecte preveu retirar els elements deteriorats per reconstruir la base de formigó i col·locar-hi noves peces de granit de gruix reforçat, cosa que garantirà més resistència al pas dels vehicles. A més, es milloraran els sistemes de rejuntat i s'aplicaran materials antilliscants per afavorir la seguretat dels vianants.
La regidora d'Obres Públiques, Montserrat Alba, ha recordat que fa uns mesos ja es va fer una primera intervenció en aquest vial. Alba ha assenyalat que ara se'n continua la millora per "garantir la qualitat d'un espai molt freqüentat del centre de la ciutat" i fer que la zona sigui "més segura, accessible i agradable per a tothom".
Afectacions al trànsit i als comerços
L'execució d'aquests treballs comportarà modificacions en la mobilitat habitual del sector. Concretament, la circulació de vehicles pel carrer de la Unió quedarà tallada a l'altura de la plaça de Salvador Espriu, tot i que el consistori garantirà en tot moment l'accés del veïnat als aparcaments de l'entorn. En cas que algun gual es vegi afectat de manera puntual, l'Ajuntament es posarà en contacte amb les persones afectades per oferir-los alternatives d'accés.
Pel que fa a les tasques de càrrega i descàrrega per als comerços ubicats al carrer de Joan Coromines i a la plaça, s'hauran de fer al número 9 del carrer de la Unió, accedint-hi des del carrer de la Rasa.