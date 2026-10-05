Alteracions a la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils per les pluges

La freqüència de pas de la línia Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya està alterada per les pluges d'aquest dilluns.
També se n'ha ressentit el metro. Segons TMB, a més, es trobaven sense servei diversos trams de l'L3 (entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron), l'L4 (entre Maragall i Trinitat Nova), l'L9N (entre Onze de Setembre i Bon Pastor) i L10N (entre Onze de Setembre i Llefià). En alguns casos, hi ha busos que fan el recorregut afectat. A més, hi ha andanes de l'L5 i l'L11 fora de servei. Les línies L1, L2, L92 i L10S funcionen amb normalitat.
D'altra banda, hi ha accessos i vestíbuls tancats diversos: l'accés a la Cervantes de Zona Universitària, l'accés Plaça de les Glòries de Glòries, el de Calàbria/Diputació de Rocafort, el Tajo d'Horta i el vestíbul Les Fustes de Can Cuiàs.
Pel que fa als FGC, el servei de la línia L7 (Av.Tibidabo) està suprimida, i la resta del servei funciona amb les freqüències de pas alterades, per inclemències meteorològiques.