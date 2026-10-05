El Mental Fest torna a la Plaça Vella per reivindicar una salut mental lliure d’estigmes

Terrassa celebrarà una nova edició del Mental Fest el pròxim divendres 16 d'octubre a la plaça Vella, repetint emplaçament per segon any consecutiu. La programació de l'edició d'enguany, que tindrà lloc de 16 a 22 hores, comptarà amb activitats de sensibilització, art, ràdio en directe, teatre, circ, música i espais de conversa. La iniciativa, com és habitual, s’emmarca en la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, celebrat cada 10 d'octubre, i té com a objectiu promoure una mirada comunitària sobre la salut mental i contribuir a combatre els estigmes que encara l’envolten.
El festival està organitzat pel Programa Ocell de Foc Volant, en col·laboració de l’Ajuntament i la Taula de Salut Mental de Terrassa, i compta amb la participació de diverses entitats, serveis i col·lectius, com per exemple Prodis, LaFACT, Catalunya Freestyle o Ojo de Loca, entre molts d’altres. Aquesta àmplia implicació reforça la dimensió comunitària del festival, que vol trencar estigmes, promoure el benestar emocional, donar visibilitat a les persones en primera persona i crear espais d’expressió col·lectiva.
Laura Rivas, regidora de salut, ha destacat que "parlar de salut mental és parlar de benestar, de vincles, de comunitat i també de drets. Amb el Mental Fest volem portar aquesta conversa al carrer, fer-la visible i generar espais on tothom pugui participar sense prejudicis ni estigmes". A més, Rivas ha subratllat que "la salut mental ens interpel·la com a ciutat i com a societat. Per això és important continuar treballant de manera coordinada amb les entitats, els serveis i les persones amb experiència pròpia, posant les persones al centre i fent de Terrassa una ciutat més inclusiva i cuidadora".
Una tarda d’activitats obertes a tota la ciutadania
La programació començarà a les 16 hores i durant tota la jornada es podran visitar diverses exposicions i propostes de sensibilització. Entre aquestes hi haurà "Teixir vincles és fer salut mental", impulsada pel Club Social Ègara; l’activitat de realitat virtual "Posa’t les ulleres i actua contra el racisme"; una exposició del projecte de cianotípies de l’Espai de trobada per a adolescents amb sexualitats, identitats i expressions de gènere diverses; els murals "Combatent discursos d’odi" i "Transformant els malestars"; i l’exposició i-Sex Jove, del Servei de Salut i Comunitat de l’Ajuntament de Terrassa.
De 16 a 17 hores hi haurà una Hora Blava, un interval de reducció sensorial pensat per facilitar un entorn més tranquil i accessible durant les exposicions. Entre les 16 i les 18:30 hores tindrà lloc una trobada de dibuix urbà a càrrec del grup Hippop’s, de l’àmbit de Salut Mental del Consorci Sanitari de Terrassa. A les 16:45 hores es farà la presentació oficial del festival i, a partir de les 17 hores, començarà un programa especial de Ràdio Mental Fest, que abordarà la salut mental des de diferents perspectives mitjançant converses, entrevistes i testimonis.
La programació també inclourà l’activitat "Cadires a la fresca i pipes", un espai de conversa al carrer al voltant dels vincles, la llibertat, els discursos d’odi i la lluita contra l’estigma. A les 18 hores tindrà lloc l’acte institucional i la lectura del manifest, que anirà a càrrec de persones amb experiència pròpia en salut mental.
La tarda continuarà amb propostes culturals com l’espectacle de teatre físic "Aprendiz", de la companyia Ojo de Loca; la peça de circ "Última i marxem", de la Cia Sobretaula; un concert d’Henar; rap i hip-hop reivindicatiu, i un espectacle final de freestyle rap en català a càrrec de Catalunya Freestyle. Durant la jornada, l’artista Mohi Lee també acabarà en directe el grafit vinculat al projecte "Transformant els malestars".
"No t’ho empassis", una campanya per trencar estereotips
En el marc del Pla Local Antiestigma, s’acollirà la campanya "No t’ho empassis", que té l’objectiu de trencar estereotips, a més de fomentar el pensament crític i contribuir a canviar la mirada cap a les persones amb problemes de salut mental.
A aquesta iniciativa s’hi han adherit els establiments de restauració de la plaça Vella, que col·locaran a les seves taules prismes informatius amb missatges breus que contraposen prejudicis habituals amb realitats contrastades. Aquesta proposta convida la ciutadania a reflexionar i a qüestionar idees preconcebudes, amb la intenció de desmuntar mites sobre la salut mental.
En aquest sentit, Laura Rivas ha afegit que "molts dels estigmes neixen de prejudicis que encara donem per bons sense qüestionar-los. 'No t’ho empassis' ens convida precisament a aturar-nos, contrastar aquestes idees i mirar la salut mental des del coneixement, l’empatia i el respecte".
Treball comunitari en salut mental
El Programa Ocell de Foc, impulsat per la Generalitat de Catalunya, s’adreça a joves d’entre 16 i 30 anys i ofereix una resposta integral a les seves necessitats emocionals, socials i laborals. A Terrassa, el programa es desenvolupa a través del nucli Ocell de Foc Volant.
Per la seva banda, la Taula de Salut Mental de Terrassa, creada l’any 2015, és un espai de coordinació entre entitats del tercer sector, la xarxa sanitària i les administracions públiques per impulsar una atenció integral i comunitària de la salut mental.