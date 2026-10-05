Terrassa, en risc molt alt de pluges torrencials fins a les 14 hores

Protecció Civil ha enviat aquest dilluns al matí un ES-Alert a tots els telèfons mòbils de vuit comarques de Catalunya, inclòs el Vallès Occidental per alertar de la previsió de pluges torrencials durant les pròximes hores. L’avís, enviat pocs minuts abans de les 10 hores, situa l’episodi de precipitacions intenses fins a les 14 hores d’avui. El Vallès se situa en risc molt alt d'inundacions, en llindar de 5 sobre 6.
En el missatge, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) demana a la ciutadania que eviti els desplaçaments innecessaris mentre duri l’episodi i que extremi les precaucions davant del risc d’inundacions.
En concret, Protecció Civil recomana no acostar-se a rius, rieres ni barrancs i evitar baixar a soterranis. En cas que l’aigua arribi a l’interior d’un edifici, el missatge indica que cal pujar als pisos superiors.
L’alerta s’ha enviat de manera generalitzada a tot Catalunya i arriba en un context d’episodi de pluges intenses que afecta el territori. Protecció Civil demana seguir les indicacions de les autoritats i extremar la prudència durant les pròximes hores.
El missatge rebut als telèfons mòbils indica textualment: "Pluges torrencials fins a les 14h d’avui. Eviteu desplaçaments innecessaris, no us acosteu a rius, rieres, barrancs, no baixeu a soterranis, pugeu a pisos superiors si entra aigua".