Comença la vacunació de la grip i la covid abans de l’arribada del pic hivernal

Els centres d’atenció primària de Terrassa han començat aquest dilluns la campanya de vacunació contra la grip i la covid, que enguany es desplegarà de manera esglaonada. La primera fase està adreçada a les persones que viuen en residències, els majors de 80 anys, les dones embarassades, els infants d’entre sis mesos i 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari.
"És important vacunar-se ara que els nivells són baixos de tots els virus i no quan arribi el pic, que potser ja és tard", explica Míriam Boiza, referent de vacunació del CAP Oest. La professional recorda que tant la grip com la covid poden provocar complicacions greus i hospitalitzacions, i assenyala la vacunació com "la mesura més efectiva" per prevenir-les durant la temporada respiratòria.
De fet, les dades actuals apunten encara a una fase inicial de la temporada. Segons les darreres dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC), la incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes se situa en 536 casos per cada 100.000 habitants, per sota del nivell basal (epidèmic) de transmissió. El rinovirus és actualment el virus més predominant, seguit del SARS-CoV-2, mentre que la grip es manté en nivells basals.
En la població infantil, el SARS-CoV-2 és el virus que presenta una major circulació. "Hi ha hagut un repunt de covid, especialment amb els nens, però el rinovirus és el virus que hi ha més circulant", apunta Boiza. La referent del CAP Oest, però, insisteix en la conveniència de protegir-se de les dues infeccions: "És important vacunar-se dels dos".
A partir del 26 d’octubre, la campanya s’obrirà a la resta de persones per a les quals està indicada la vacunació. Entre elles hi ha els majors de 60 anys, persones amb factors de risc com malalties cròniques o immunosupressió, fumadors en el cas de la grip, cuidadors de persones vulnerables i determinats col·lectius professionals, com docents, policies, bombers o altres treballadors essencials.
La cita prèvia és la via recomanada per accedir a la vacunació. Enguany, les agendes es van obrir de manera anticipada i esglaonada a partir del 27 de juliol. A partir del 16 de novembre, les persones que tinguin dificultats per obtenir hora també podran acudir sense cita als equips d’atenció primària.
Salut preveu concentrar la major part de l’activitat vacunal entre l’inici de la campanya i el 18 de desembre, tot i que les vacunes continuaran disponibles als centres sanitaris durant tota la temporada epidemiològica, aproximadament fins a finals de març.
Al Vallès Occidental Oest, que inclou Terrassa i municipis de l’entorn, la temporada passada la cobertura va ser del 37,9% per a la grip i del 28,1% per a la covid. Aquest any, l’objectiu és mantenir i incrementar la vacunació dels col·lectius recomanats.