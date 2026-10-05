Els Castellers de Terrassa descarreguen tres construccions de set al Concurs de Castells

Els Castellers de Terrassa van completar dissabte la seva participació al 30è Concurs de Castells de Tarragona amb tres castells de set pisos descarregats. Els blauturquesa van reunir més de 300 persones entre membres de la colla i simpatitzants per representar la ciutat a la Tarraco Arena Plaça, en una jornada condicionada per la pluja.
La meteorologia va obligar a anul·lar la cercavila prèvia i va fer més complicades les entrades a plaça, però el concurs va començar puntualment i es van poder completar amb seguretat les cinc rondes previstes. Els actes finals, en canvi, es van suspendre per facilitar el retorn de les colles.
En primera ronda, els Castellers de Terrassa van optar pel 2 de 7, el màxim castell assolit per la colla aquesta temporada i que no portaven a plaça des d'abans de vacances. Els blauturquesa el van descarregar amb bon domini, malgrat els nervis i diversos canvis al tronc. Es tracta del quart 2 de 7 que descarreguen enguany.
En la segona ronda, els egarencs van apostar pel 3 de 7 aixecat per sota, una construcció que requereix una gran atenció del tronc i la pinya durant l'aixecada. Aquest també el van descarregar, tot i la dificultat afegida de fer-lo simultàniament amb els castells d'altres colles, fet que complica poder escoltar amb claredat la veu que marca el ritme de les aixecades.
També va ser el quart 3 de 7 aixecat per sota que els Castellers de Terrassa descarreguen aquesta temporada. La diferència respecte de les tres ocasions anteriors és que dissabte el van fer en segona ronda, en lloc de la tercera, un fet que, segons la mateixa colla, "denota la confiança que la colla ha agafat en aquest castell".
Per tancar la diada, els blauturquesa van optar en tercera ronda pel 5 de 7, una opció conservadora que es va resoldre amb tota garantia. Els Castellers de Terrassa tenien en cartera construccions de més dificultat, com el 4 de 8 o el 9 de 7, que havien mostrat una bona progressió als assajos durant les darreres setmanes, però finalment la prudència va fer que no entressin en el programa. Aquests castells, però, continuen entre els objectius de la colla per als compassos finals de la temporada.
Els Castellers de Terrassa van quedar en vint-i-sisena posició en la classificació final i catorzens en la jornada de dissabte. Els Castellers de Vilafranca es van imposar en el concurs, per davant de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona. La participació dels blauturquesa va coincidir amb l'absència, un any més, dels Minyons de Terrassa, que havien declinat la seva plaça al Concurs de Castells malgrat haver acabat cinquens al Rànquing Estrella.
La pròxima cita dels Castellers de Terrassa serà el cap de setmana del 17 i 18 d'octubre, amb les festes del Districte 4 de Terrassa dissabte i les festes de tardor de Sant Just Desvern diumenge. Abans, la colla organitzarà un nou vermut musical al seu local durant el matí.