L'ocupació creix el 2025 a Terrassa impulsada per la construcció

Terrassa ha tancat el 2025 amb una evolució positiva del teixit laboral i empresarial, tot i que amb dinàmiques molt diferents segons el sector. Les dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) mostren que entre el 31 de desembre del 2024 i el 31 de desembre del 2025 hi ha hagut un augment clar de l’ocupació assalariada i dels autònoms, mentre que el nombre d’empreses s'ha mantingut pràcticament estable.
En termes interanuals i amb resultats arrodonits a valors múltiples de cinc, Terrassa ha guanyat 1.310 assalariats (+1,71%) que treballen a la ciutat i ha arribat als 77.960, una xifra que consolida la tendència expansiva del mercat laboral local. El sector de la construcció és el principal motor d’aquest creixement, amb 6.550 assalariats, 720 de nous (+12,35%), més de la meitat del total. Els serveis també aporten un volum rellevant, amb 60.750 treballadors, 520 més (+0,86%), mentre que la indústria registra un increment més moderat de 75 assalariats (+0,72%), arribant als 10.600. L’agricultura, en canvi, perd pes, amb un descens de 5 treballadors, passant de 60 a 55 anys.
Pel que fa als autònoms, el balanç anual és positiu, però contingut: 70 més en el conjunt de la ciutat (+0,52%) i ja en són 13.480, amb resultats també arrodonits a valors múltiples de cinc. De nou, la construcció, amb un total de 2.215, lidera l’augment (+50; +2,31%), seguida dels serveis, amb 10.080 (+20; +0,20%). L’agricultura suma 5 autònoms, fins als 35, mentre que la indústria es manté estable en els 1.155, sense variacions.
El nombre d’empreses (5.460) presenta una evolució molt més plana en la comparativa anual. El saldo global és de 5 empreses més, una xifra que amaga comportaments sectorials divergents. La construcció guanya 44 empreses, fins a les 860, però aquest augment es veu compensat per la pèrdua d’11 empreses de serveis (fins a les 3.948) i, sobretot, de 28 industrials (en són 642). Agricultura tanca l’any sense canvis, mantenint-se en deu empreses.
L’anàlisi intertrimestral, entre el 30 de setembre i el 31 de desembre del 2025, mostra un escenari diferent. En només tres mesos, Terrassa suma 195 assalariats, amb un impuls notable de la indústria (+160) i dels serveis (+130). En contrast, la construcció registra una correcció a la baixa, amb 95 assalariats menys, fet que apunta a una possible desacceleració puntual després d’un any molt expansiu.
Els autònoms continuen creixent amb força en el darrer trimestre (+85), especialment als serveis (+45) i a la construcció (+40), mentre que la indústria es manté estable. Finalment, el nombre d’empreses experimenta un augment significatiu de 39, amb creixements a tots els sectors excepte l’agricultura, que es manté sense variacions.
En conjunt, les dades confirmen que Terrassa ha tancat el 2025 amb un mercat laboral dinàmic, però també amb senyals de reequilibri en el tram final de l’any.