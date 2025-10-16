Gran operatiu contra el narcotràfic a Terrassa

Els Mossos d’Esquadra han dut a terme aquesta matinada un ampli dispositiu policial a Terrassa contra una xarxa criminal dedicada al tràfic de drogues. L’operació, iniciada a la matinada del dijous 16 d’octubre, ha culminat amb diverses entrades i escorcolls en diferents punts de la ciutat i amb la detenció de diversos sospitosos.
Segons fonts policials, el dispositiu —dirigit des de la comissaria de Terrassa— ha comptat amb la participació d’unitats especialitzades com el Grup Especial d’Intervenció (GEI), la Brigada Mòbil i l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC). L’actuació s’emmarca en una investigació oberta fa mesos per desarticular un grup que, presumptament, distribuïa substàncies estupefaents a diversos barris.
Els agents han actuat principalment al Districte 6, amb especial incidència a Sant Pere Nord, però també s’han fet escorcolls a la Maurina i la Cogullada. De fe, en alguns punts, la presència tants vehicles policials- més de deu- ha cridat l’atenció dels veïns.
Tot i que no s’han facilitat xifres concretes sobre el nombre de detencions ni el material intervingut, fonts properes a la investigació confirmen que l’objectiu és desmantellar completament l’organització i identificar tots els seus membres. Els Mossos mantenen la causa sota secret d’actuacions