El PP porta al ple la millora de la sincronització semafòrica per evitar embusos

El PP presentarà al ple municipal de divendres una proposta de resolució per instar l'equip de govern a realitzar una millora de la sincronització semafòrica de la ciutat, amb l'objectiu d'afavorir la fluïdesa del trànsit als principals carrers i avingudes, tal com els populars van explicar aquest dimarts a la tarda en roda de premsa.
La formació política ha decidit presentar aquesta iniciativa després de rebre nombroses queixes veïnals sobre la manca de coordinació dels semàfors en vies clau com la Ronda de Ponent, l'avinguda del Vallès o el Passeig del Vint-i-dos de Juliol, on els conductors es troben amb aturades successives en cruïlles consecutives.
La portaveu del grup municipal, Marta Giménez, ha explicat que la situació actual de la xarxa semafòrica és "il·lògica" perquè, quan es desvia el vehicle privat dels carrers del centre cap a les principals avingudes i eixos de pas, els conductors es troben atrapats en una seqüència on, després de passar un semàfor en verd, el següent ja està vermell de manera sistemàtica. Segons ha relatat la regidora, membres del partit van realitzar una prova de conducció circulant sempre a la velocitat correcta i van comprovar que això provoca que molts altres usuaris accelerin bruscament per intentar passar en ambre, generant així situacions de risc i inseguretat viària.
El text de la moció subratlla que aquesta "ineficiència" també comporta un augment del temps de viatge, cues recurrents i un increment de les emissions contaminants i del soroll a causa de les arrencades i frenades constants.
Per revertir aquesta problemàtica, la proposta d'acord que es debatrà al ple demana al govern municipal que realitzi una auditoria, un estudi o control, en un termini màxim de 60 dies. A partir d'aquesta diagnosi, el PP demana reprogramar els semàfors per establir, quan sigui tècnicament viable, una coordinació que eviti parades reiterades sense perjudicar la seguretat dels vianants, a més de publicar un informe trimestral per rendir comptes a la ciutadania sobre l'evolució dels indicadors de trànsit.
Així mateix, els populars han retirat de l'ordre del dia l'altra moció que havien registrat, la qual demanava una moratòria en les sancions de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), després que l'Ajuntament ja prengués la decisió de suspendre-la temporalment la setmana passada pels problemes de Rodalies. Tot i que finalment no es votarà en aquesta sessió, la regidora ha advertit que la retirada és condicional i que tornaran a presentar la iniciativa si persisteix el caos a la xarxa de Rodalies i les mesures anunciades no són efectives per als veïns afectats.