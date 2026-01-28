Ibai Llanos revela com va perdre pes: "Sortia cada dia a caminar per Sant Cugat"

Ibai Llanos, un dels streamers més populars de l’Estat, ha explicat en una entrevista recent amb el youtuber Jordi Wild que el gran punt d’inflexió en la seva transformació física —ha perdut uns 75 quilos— va ser la salut. El basc ha relatat que, abans de començar a canviar hàbits, arrossegava problemes greus com les apnees del son i que va arribar a pensar que, si no ho revertia, “podria haver mort”.
En aquest procés, Llanos ha destacat especialment una rutina molt concreta: “El que més em va ajudar va ser caminar. Sortia cada dia per Sant Cugat i amb 6.000 o 7.000 passos diaris anava perdent pes”. A més, ha apuntat que completar-ho amb entrenaments de força setmanals li ha estat clau per mantenir el múscul i no perdre capacitat física.
Pel que fa a l’alimentació, Llanos ha defensat que la seva millora no ha anat d’obsessionar-se amb comptar quantitats, sinó d’endreçar la dieta: “Vaig començar a buscar el que millor em nodria: carn, peix, verdures, fibra, ous…”. I també subratlla el component emocional del canvi, posant el focus en com l’ansietat i la relació amb el menjar condicionaven el seu procés: “Em venia de gust menjar més… Pensava: ‘Que us donin, ara me’n menjaré set donuts’”.