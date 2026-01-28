Tornen de Gàmbia els terrassencs de Jambakasala després d’una missió de 10 dies

Una delegació de 16 persones de l’ONG terrassenca Jambakasala ha tornat recentment de Gàmbia després de completar una missió de deu dies al país africà. L’estada s’ha desenvolupat en condicions senzilles, d’acord amb la realitat del territori i els valors de l’entitat, i ha permès reforçar els vincles humans i el treball conjunt amb la comunitat de Janjanbureh, on Jambakasala desenvolupa el seu projecte educatiu.
La delegació estava formada per persones de Terrassa amb una forta vinculació amb l’àmbit social i una àmplia experiència en entitats, ONG i treball comunitari amb infants. Aquest bagatge ha estat clau per dur a terme la missió amb una mirada propera, respectuosa i compromesa amb la realitat local. Durant l’estada s’han organitzat diverses activitats amb els infants i s’ha fet un seguiment del projecte educatiu conjuntament amb la comunitat educativa. Una de les fites més destacades ha estat la finalització d’un parc infantil a l’escola, el primer que té la ciutat de Janjanbureh, un espai molt esperat que contribueix al desenvolupament lúdic i educatiu dels nens i nenes.
La delegació també ha mantingut trobades amb el professorat, la direcció del centre i representants del Ministeri d’Educació gambià, amb qui s’han establert noves vies de coordinació. Paral·lelament, s’ha adquirit material escolar, s’ha revisat l’estat de les infraestructures i s’han dut a terme diverses millores i reparacions. A més, s’ha fet una prospecció de noves necessitats tant a Janjanbureh com a Sare Ngai, amb la mirada posada en futurs projectes.
Deu anys després de la seva fundació, la missió ha servit per constatar que Jambakasala continua sent necessària. El manteniment de l’escola requereix continuïtat, recursos i una coordinació constant, motiu pel qual l’entitat fa una crida a la col·laboració de la ciutadania de Terrassa per garantir la sostenibilitat del projecte.
“Fa deu anys vaig veure com l’amistat i l’amor eren capaços de crear una entitat. He vist néixer Jambakasala i ara el veig créixer, tan viu com sempre. Emociona ser testimoni de la unió de persones de Terrassa i Janjanbureh fent força plegades per l’accés a l’educació”, explica Ester Soto, membre de l’entitat.
L’estada va culminar amb una celebració emotiva en què les famílies de Janjanbureh van inaugurar oficialment el parc infantil de l’escola. L’acte va reunir infants, famílies i membres de la comunitat educativa en un ambient festiu, i va comptar també amb la participació del Ministeri d’Educació i de l’escola primària, reafirmant el compromís de seguir enfortint la col·laboració de cara al futur.
Per a moltes de les persones voluntàries, l’experiència ha estat profundament transformadora. “La meva estada a Janjanbureh ha estat una experiència transformadora. He connectat amb la comunitat i he après del seu ritme i la seva cultura. Agraeixo a Jambakasala haver creat aquest pont entre les dues ciutats”, destaca Jenn Quirantes.
La missió ha comptat amb la participació de Cati, Ferran, Jenn, Marta, Fran, Irene, Jan, Maria Àngels, Ester, Maria, Kekuta, Sergio, Jean Michel, Víctor, Núria i Paula, que han contribuït activament a l’enfortiment dels vincles amb la comunitat local. Segons Jan Garcia, membre de la delegació, “és un privilegi poder contribuir a projectes com el de Jambakasala, iniciatives que t’omplen el cor i et recorden el poder transformador de les petites accions”.
Gràcies a la participació del professional de la comunicació audiovisual Ferran Ladero Cañellas, la missió també ha permès recopilar material multimèdia per a l’elaboració d’un documental i una exposició fotogràfica, amb l’objectiu d’apropar a la ciutadania terrassenca la realitat de Janjanbureh i l’experiència viscuda.