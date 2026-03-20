Incendi dels grans al Mercat de Can Boada: quatre vehicles calcinats i una quinzena de dotacions de Bombers

Un greu incendi ha sobresaltat el barri de Can Boada aquest divendres a primera hora del matí. Una densa columna de fum negre, visible des de diversos punts del nord de la ciutat, ha alertat els veïns i ha obligat a una intervenció massiva dels serveis d'emergència al recinte del Mercat de Can Boada. Fonts veïnals han informat al Diari de Terrassa que l'incendi l'hauria provocat una fallida en un cotxe elèctric. L'espai romandrà tancat per precaució les properes 24 hores.
L'incident s'ha iniciat a les 06:29 hores, moment en què s'ha rebut el primer avís per la presència de fum negre intens que brollava pels conductes de ventilació de l'aparcament soterrat del mercat municipal. Immediatament, s'han mobilitzat 15 dotacions dels Bombers de la Generalitat del parc de Terrassa i parcs propers per fer front a l'emergència, a més del suport de Policia Municipal de Terrassa, Mossos d'Esquadra i el Servei d'Emergències Municipal (SEM).
En arribar al lloc dels fets, les unitats han confirmat que l'incendi se situava a la planta -2 del pàrquing. Tot i l'aparatositat del fum, la zona comercial es trobava buida en aquell moment, fet que ha facilitat les tasques d'accés i ha evitat situacions de perill per als clients o paradistes.
Extinció i danys materials
L'operatiu dels Bombers ha estat ràpid i contundent:
07:10 h: L'incendi s'ha donat per localitzat. En aquest punt s'ha confirmat que el focus afectava directament quatre vehicles estacionats a la segona planta soterrada.
07:29 h: El foc ha quedat totalment extingit. Tot i així, els efectius han hagut de continuar treballant intensament sobre diversos "punts calents" per acabar de rematar el foc i evitar qualsevol revifalla.
08:30 h: Una hora més tard de l'extinció, els Bombers encara romanen a la zona realitzant tasques de ventilació forçada de l'aparcament per extreure el fum acumulat.
Segons fonts oficials, s'està procedint a la monitorització exhaustiva dels edificis colindants. L'objectiu és descartar danys estructurals que les altes temperatures haguessin pogut causar a la fonamentació o l'estructura del mercat i els blocs de pisos propers. Afortunadament, les mateixes fonts confirmen que no s'ha registrat cap víctima ni ferit.
Afectacions al transport públic
L'incendi ha obligat a reorganitzar la mobilitat al sector. El tinent d'alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, ha seguit l'evolució de l'incendi des de prop i ha informat a través de les seves xarxes socials de l'afectació a la xarxa d'autobusos urbans de Terrassa (TMESA).
Mentre durin les tasques de seguretat, la Línia L4 (Can Parellada - Ca N’Aurell) ha modificat el seu recorregut: els autobusos no passen per la ronda de Ponent i es desvien momentàniament pel Passeig de vint-i-dos de juliol. De la mateixa manera que la ronda de Ponent ha estat tallada fins el migdia, que els Bombers han acabat les tasques de ventilació
A hores d'ara, encara es desconeixen les causes oficials que han pogut originar el foc en els quatre vehicles, una investigació que s'iniciarà tan bon punt els Bombers donin per finalitzat l'operatiu de seguretat.
Pàrquing tancat durant 24 hores
Els Bombers han treballat al lloc dels fets fins a les 14:00 hores. Tot seguit, tècnics de l'Ajuntament han decidit que totes les plantes del pàrquing romandran tancades durant almenys 24 hores. Una vegada passat aquest temps prudencial "per acabar de refredar la zona", segons fonts oficials, es procedirà a una nova inspecció i lectura de les zones calentes. En la primera valoració duta a terme aquest matí, s'ha determinat que no hi ha restes de monòxid de carboni. Abans del tancament de l'espai, els propietaris han pogut accedir-hi per retirar els seus vehicles.