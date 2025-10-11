La influencer de Terrassa Clakovi: "A vegades creo inseguretats a la gent"

Tenir parella pot ser quelcom meravellós, ja que pots compartir molts moments amb una persona que estimes molt. Tot i això, també pot comportar alguns problemes que, en un primer moment, poden ser invisibles o desconeguts. És el cas de la influenciadora i dissenyadora terrassenca Clara Kong Vila, coneguda a les xarxes socials com Clakovi, ja que, segons ha explicat en una entrevista al pòdcast La Turra, ha tingut parelles amb les que no s'ha sentit còmoda.
"He estat amb gent que no ha entès el meu estil de vida", ha declarat Clakovi. Ella viu a París, on treballa dissenyant mobiliari per la marca Aparentment, però explica que, a causa de la seva condició de celebritat a les xarxes socials i el seu interès per la moda, es veu abocada a viatjar molt i a portar un tren de vida molt elevat. Això ha desequilibrat diverses relacions que ha tingut.
N'ha posat un exemple: "Vaig estar amb un noi que em va dir: 'Penso que mai podré estar amb tu seriosament perquè no sóc una persona insegura, però sí em crea inseguretat estar amb tu, perquè mai podré donar-te el que et pots donar a tu mateixa o et donen els altres'". Kong ha assegurat que no és l'única vegada que, pel fet de viure la vida com ho fa, genera sentiments d'inferioritat a les seves parelles. "M'he vist en situacions amb alguns embolics que sí que és veritat que creo aquestes inseguretats", ha admès, i ho ha atribuït a que "des dels 14 o 15 anys" és una persona "autònoma i independent" que ha pogut cobrir econòmicament tot el que ha volgut pels seus mitjans propis.