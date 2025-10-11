Saps on són... els forats que va deixar la batussa

No tot han de ser escultures, pintures, relleus o monuments. Fins i tot tampoc esgrafiats o altres detalls que es troben per la via pública. A aquesta secció hi caben altres opcions, com mostres d’un esdeveniment concret o marques d’un fet extraordinari. Senyals que va deixar un episodi de la història, correntment inusual, però que va deixar alguna empremta, com és el cas d’avui.
Les aspiracions revolucionàries de després de la proclamació de la Segona República i, majorment, algun incident que va acabar amb la intervenció governamental i el càstig de les persones rebels, va ser una de les llavors del que, com explicava Joaquim Verdaguer al seu blog, es va denominar els “fets del 32”. A la ciutat, sosté la informació, la FAI (Federació Anarquista Ibèrica), tenia una alta implantació i “els sindicalistes van planejar la revolta”.
Van assaltar “l’armeria de J. Carner del carrer Sant Francesc d’on es van emportar tot l’arsenal d’armes”. Es van apoderar d’un dels camions dels bombers, “mentre que un altre grup atacava la caserna de la Guàrdia Civil del carrer de Sant Leopold”, escrivia.
Com a ostatge
Després d’aconseguir a l’alcalde, Avel·lí Estrenjer, com a ostatge, els revoltats van ocupar la seu de l’Ajuntament. La Guàrdia Civil va anar al lloc dels fets i, finalment, hi va haver un intercanvi de trets. Algunes de les cavitats o forats que va deixar aquest enfrontament encara es poden contemplar a la façana de l’edifici de l’Ajuntament, al raval de Montserrat. “L’intercanvi de trets durà tres hores”, apuntava Verdaguer, fins que reforços de l’exèrcit arribats per acabar amb la revolta van promoure el final de l’acció i la detenció dels implicats. Afortunadament, es diu al blog, “no hi hagué pràcticament cap ferit”.