Inicien la renovació de les escales del carrer de l’Estornell

L’Ajuntament de Terrassa ha iniciat aquesta setmana els treballs de renovació de les escales que connecten el carrer de l’Estornell amb el carrer de l’Alosa, al barri de Can Palet de Vista Alegre. Aquesta actuació dona resposta a una demanda veïnal, ja que les escales actuals es troben en molt mal estat.
L’objectiu de la intervenció del consistori és millorar la pavimentació d’aquestes escales, que actualment són travesses de fusta molt malmeses, i que seran substituïdes per esglaons prefabricats de formigó.
A més, l’obra inclourà la millora dels accessos als habitatges que es troben en l’entorn més immediat, contribuint a una millor integració urbana de l’espai. També es preveu la renovació puntual de voreres i l’adequació de la recollida d’aigües pluvials per evitar futurs problemes d’erosió.
La nova escala tindrà una amplada variable segons el tram, però garantirà una amplada mínima de 2,30 metres. Els trams comptaran amb entre 3 i 12 esglaons, separats per replans que mantindran l’amplada de l’escala i tindran una profunditat mínima d’1,50 metres, tal com estableix la normativa d’accessibilitat. El termini d’execució de les obres, que han estat adjudicades per un import de 82.813,30 euros, és de tres mesos. Segons fonts municipals, l’actuació “s’emmarca dins de l’estratègia de l’Ajuntament per millorar les infraestructures urbanes i garantir l’accessibilitat universal a tots els espais públics de la ciutat”, amb l’objectiu de fer una Terrassa més inclusiva i segura per a tothom.