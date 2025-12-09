El cos d'Agents Rurals intensifica aquesta setmana el bloqueig amb elements físics dels passos de fauna al voltant dels espais on han aparegut porcs seglars morts en les darreres setmanes. L'acció es concentra sobretot en el radi de fins a 10 quilòmetres al voltant de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) per incrementar la certesa que no hi ha moviment d'animals més enllà del perímetre afectat, i amb especial atenció que no arribin a contactar amb el Parc de Sant Llorenç del Munt a través del corredor verd que l'uneix amb Collserola. En termes generals, asseguren que aquest cap de setmana s'han respectat les prohibicions d'accés al medi natural i on hi ha desplegat un miler d'efectius, motiu pel qual agraeixen la col·laboració ciutadana.
L'operatiu per evitar la propagació de la pesta porcina africana ja va començar a implementar des d'un primer moment barreres a base de repel·lents perquè els animals no poguessin superar l'àmbit on es van trobar els primers casos. A més, a mitjans de la setmana passada es van començar a instal·lar elements físics en passos de fauna, i agents dels Mossos d'Esquadra van vigilar l'entorn, sobretot a les nits, que és quan es registra més mobilitat de senglars.
L'objectiu és evitar que els animals facin ús sobretot dels corredors biològics establerts per connectar Collserola amb altres parcs, com Sant Llorenç del Munt, on la presència de senglars també és notòria i un contagi podria tenir afectes adversos, donat que podria comportar una eventual ampliació del radi d'actuació més enllà dels 20 quilòmetres actuals. Per tot plegat, si la setmana passada hi havia uns 400 efectius sobre el terreny, ara ja superen el miler, entre els quals de cossos procedents de fora de Catalunya, com membres de l'UME, la Guàrdia Civil o els Agents Forestals de la Comunitat de Madrid.
"Estem fent prospecció per terra i aire, a peu amb binomis o acompanyats amb la unitat canina, amb helicòpters i drons", ha explicat la sotsinspectora de la unitat d'Anàlisi i Planificació del cos d'Agents Rurals, Janet Puiggròs. Aquests equips segueixen un protocol de seguretat per fer extraccions d'animals que es troben malalts, dels quals primer se'n fa una captura, o morts.
La contenció, però, és una de les actuacions on més esforços hi han concentrat. "Mirem que les infraestructures ens serveixin per contenir els animals infectats i controlem els passos de fauna amb tancaments ferms, de moment ho tenim contingut", ha afegit Puiggròs, descartant, d'entrada, que senglars infectats hagin campat més enllà.
Pel que fa al cap de setmana, els efectius han valorat molt positivament l'actitud de la ciutadania, que, en termes generals, ha respectat la prohibició d'accedir a l'entorn natural per evitar ser partícips en el trasllat d'elements infectats a altres espais. "Fem un balanç positiu del cap de setmana llarg, volem agrair que en aquestes dates, on la gent vol anar a buscar el tió, hagi complert amb les restriccions", ha dit.
En aquest sentit, fa una crida a continuar amb aquest respecte a les prohibicions establertes, que d'entrada s'allarguin fins al 14 de desembre, és a dir, diumenge que ve: "Hem de contenir el virus en el radi que tenim ara mateix".