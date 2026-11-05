L’Escola Pia recupera els Premis Calassanç amb una exposició a l’Arxiu Tobella

L’Escola Pia de Terrassa recuperarà la memòria dels Premis Calassanç Ciutat de Terrassa amb una exposició a l’Arxiu Tobella que permetrà redescobrir aquesta iniciativa cultural, que es va desenvolupar entre els anys 1990 i 2007. La mostra repassarà els 17 anys de trajectòria dels guardons, dedicats a la prosa, la poesia i la pintura, i recordarà el seu paper en la promoció de la creació literària i artística a la ciutat.
L’exposició es podrà visitar del 10 al 14 de novembre i s’inaugurarà el dimarts 10 a les 19 hores. La proposta vol recuperar una etapa significativa de la història de l’Escola Pia i posar en valor el llegat d’uns premis que van contribuir a donar visibilitat al talent i a l’expressió creativa.
La iniciativa s’emmarca en la commemoració del 125è aniversari de l’Escola Pia de Terrassa, que se celebra sota el lema "Viure el present, aprendre del passat". Amb aquesta efemèride, la institució vol reconèixer la seva trajectòria i recuperar projectes i experiències que han contribuït a construir la seva història i la seva relació amb la ciutat.
En aquest context, la mostra reivindica també el valor de la cultura com a eina educativa i de transformació social. Una idea que l’escola vincula amb el pensament de Josep de Calassanç, fundador de l’orde escolapi, que defensava que "l’educació i la promoció de la cultura són els mitjans més eficaços per a la transformació de la societat".
Així, l’exposició dels Premis Calassanç Ciutat de Terrassa es presenta com una oportunitat per recuperar una iniciativa que va unir educació, cultura i creació artística durant gairebé dues dècades, i que forma part de la memòria compartida entre l’Escola Pia i Terrassa.
La mostra es podrà visitar a l’Arxiu Tobella del 10 al 14 de novembre de 2026, amb entrada en el marc de la commemoració del 125è aniversari de l’escola.