L'amenaça de Blocus a Terrassa queda en res: cap incidència destacable i 174 identificacions

El dispositiu preventiu de seguretat organitzat amb motiu de les convocatòries difoses a través de les xarxes pel moviment "Blocus" va finalitzar aquest cap de setmana a Terrassa sense cap incident rellevant. L'operatiu, desplegat entre dijous 30 d'octubre i diumenge 2 de novembre, va centrar els seus esforços en la presència dissuasiva a la via pública i en la protecció de l'activitat comercial del centre i dels principals eixos de la ciutat.
Durant les tres jornades de vigilància, els efectius de la Policia Municipal i de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra van identificar un total de 174 persones. Pel que fa a les actuacions concretes, les forces de seguretat van intervenir una arma de foc de joguina que portava un menor d'edat i van tramitar una denúncia per tinença d'arma prohibida, així com diverses infraccions vinculades a l'ús d'un vehicle de mobilitat personal (VMP). Malgrat aquestes intervencions, no es van registrar desordres públics ni danys a establiments.
Per dissenyar el desplegament, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va mantenir un contacte directe amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, amb l'objectiu de coordinar l'estratègia entre els dos cossos policials. El pla va combinar el patrullatge a les zones sensibles amb accions de caràcter preventiu. Entre aquestes darreres, es va enviar una circular informativa als instituts de la ciutat a través de la Unitat de Relacions i Mediació amb la Comunitat per alertar joves i famílies de les conseqüències legals de participar en actes vandàlics. Així mateix, es van revisar espais en obres per retirar materials susceptibles de ser utilitzats com a elements de rebuig o desperfectes.
En l'àmbit comercial, la Unitat de Policia de Barri i el servei municipal de Comerç van establir canals de comunicació directa amb l'associació de comerciants i grans operadors del Centre per traslladar recomanacions de seguretat. Des del sector comercial es va valorar negativament la incertesa prèvia, però es va destacar la percepció de protecció durant els dies de major concentració de gent.
Un cop completat el cap de setmana, els cossos de seguretat han donat per finalitzat l'operatiu especial de seguiment, tot i que mantindran la vigilància preventiva habitual a través dels canals d'informació ordinaris.