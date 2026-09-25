Terrassa recupera la pista de gel i el tobogan gegant per a les pròximes festes de Nadal

Terrassa comença a conèixer els detalls la pròxima campanya de Nadal. L’Ajuntament ha fet pública la licitació del contracte per a la instal·lació i gestió de la pista de gel i el tobogan sintètic, dos dels atractius més multitudinaris de les festes i que tenen com a objectiu dinamitzar el comerç local i la vida social als carrers de la ciutat.
La principal novetat d'aquesta edició serà la protecció de la pista de gel natural (400 metres quadrats), que s'instal·larà de nou a la plaça Nova. Enguany estarà coberta per una carpa de 40 x 20 metres, amb una superfície total de 800 metres quadrats.
El calendari previst per a la pista de gel va del 27 de novembre fins al 10 de gener de 2027. Pel que fa als preus, l'entrada general costarà 8 euros, mentre que s'ha fixat una tarifa reduïda de 6 euros. A més, l'activitat serà gratuïta —amb reserva prèvia— per a escoles, entitats i col·lectius de persones amb capacitats diverses.
Tobogan sintètic a la plaça del Primer de Maig
D'altra banda, el tobogan s'ubicarà a la plaça del Primer de Maig i estarà en funcionament del 18 de desembre al 10 de gener de 2027. En aquest cas, el preu de l'entrada general serà de 5 euros i la tarifa reduïda per a escoles, entitats i persones amb capacitats diverses serà de 4 euros.
Horaris de funcionament
Totes dues instal·lacions compartiran el mateix horari d'obertura:
De dilluns a dijous: de 10 a 21 hores.
Divendres, dissabtes, diumenges i vigílies de festius: de 10 a 14 hores i de 17 a 22 hores.
Festius (25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener): de 17 a 21 hores.
Vigílies especials (24 i 31 de desembre): de 10 a 14 hores.
Les empreses interessades a optar a la licitació d'aquests serveis tenen de termini per presentar les seves ofertes fins al pròxim 9 d'octubre de 2026. Amb aquesta adjudicació, el consistori manté la seva aposta per un model festiu que combina oci, tradició, inclusió social i promoció econòmica als eixos comercials de la ciutat.