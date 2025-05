Ja se sap qui ha guanyat els Premis Muncunill a la Innovació de Terrassa

Només el guardó per a la investigadora Estel Cardellach es coneixia públicament abans de la gala. La doctora Cardellach, investigadora de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) i de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC, era la destinatària enguany del Premi Muncunill a la Innovació d'Honor. La novena edició dels Premis Muncunill de Terrassa s'ha celebrat aquest dijous al Teatre Principal amb quatre distincions més a les següents empreses: Hercal Zero, Grupo Carinsa, l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) i Ecoalf.

Estel Cardellach Galí no ha pogut rebre personalment el premi en trobar-se en una expedició a aigües islandeses. L'ha recollit en el seu nom el seu marit, el físic Carlo Buontempo. No obstant això, Cardellach, terrassenca, va enregistrar un vídeo d'agraïment que s'ha pogut visionar durant la gala. Ha destacat que Terrassa "sempre serà casa meva" i ha fet arribar un agraïment especial a la seva família, "les víctimes innocents dels trasbalsos en la vida d'una científica".

Àmbit local

El Premi Muncunill a la Innovació Empresarial d’àmbit Local es dedica a l’empresa que hagi desenvolupat tasques "que constitueixin una aportació innovadora rellevant per a la ciutat de Terrassa i per a la societat en general". Aquest any ha recaigut en Hercal Zero (H-Zero). Es tracta de la primera planta del país "dedicada a la valorització i el rentat de residus procedents de la construcció, excavació i demolició per obtenir un àrid reciclat d'excel·lent qualitat", segons destaca el consistori. La demolició no és el final, sinó l'inici d'un nou cicle de vida dels materials. Més enllà de gestionar els residus, converteixen cada enderroc en un banc de recursos reaprofitant els residus per fabricar formigó sostenible: "Amb això aconsegueixen minimitzar l'impacte mediambiental, reduir l'explotació dels recursos naturals i demostrar que l'economia circular i la sostenibilitat real són dos avenços imprescindibles en el sector de la construcció".

A la categoria Empresarial d’àmbit local concorrien set companyies: Polarimetrics, AEInnova-Alternative Energy Innovations SL, Crevin, Experience Laude, Keep Boat, All4Labels i Hercal Zero.

Àmbit espanyol

El Premi Muncunill a la Innovació Empresarial d'ambit espanyol recau en una empresa desenvolupadora de treballs que constitueixin "una aportació innovadora rellevant per a la societat". La societat guanyadora ha Grupo Carinsa, un grup industrial català multinacional de companyies que, des de fa 31 anys, es dedica al desenvolupament, fabricació i comercialització d'aromes, ingredients funcionals i solucions tecnològiques per a l'alimentació humana i animal; així com fragàncies per a perfumeria, detergents i cosmètica. Com subratlla l'Ajuntament, "disposa de projectes innovadors destinats a desenvolupar solucions de rentada més sostenibles, menor ús d'aigua en les rentades i ús de substàncies menys contaminants, i aposta per projectes com Neuroaromas, orientat a la reducció de sal, sucre i greix en els aliments sense que el consumidor percebi organolèpticament la diferència". En l'àmbit de l'economia circular, el grup treballa "en la revaloració de subproductes de la indústria agroalimentària per a l'obtenció de noves fonts de proteïnes amb l'objectiu de buscar solucions a la falta d'aquesta mena de nutrient d'origen animal".

En aquest apartat eren vuit les candidates: Aracne Textile Solutions, AUSA, Koopera Servicios Ambientales i Omar Coatings, Multiverse Computing, Exxita Be Circular, Grupo Carinsa, Integra Therapeutics i Hipra.

La cultura

El tercer apartat, que reconeix la innovació empresarial en l'àmbit cultural, ha premiat l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), "una orquestra privada amb un model cooperatiu únic a l'estat espanyol". Té una intensa activitat musical amb més de 115 actuacions anuals, la majoria de les quals al Palau de la Música Catalana, però també al Teatre La Faràndula (Sabadell), a Terrassa i Sant Cugat del Vallès. "També és l'orquestra titular del circuit Òpera de Catalunya i apropa l'òpera a tot el territori nacional a través de la Fundació Òpera Catalunya", s'assenyala en la justificació del premi. "L’OSV és un projecte de model empresarial únic en el camp cultural pel seu caràcter cooperatiu que s'erigeix com a representant singular d’entre les diferents experiències de l'economia social, especialment en l'àmbit cultural", afegeix.

Les empreses proposades en aquest àmbit eren aquestes vuit: Hamill Industries, MID Studio, Sauvage.TV, Gnomalab Estudio, The Mad Pixel, Media Vaca, la plataforma 3Cat i l’Orquestra Simfònica del Vallès

Àmbit social

Per últim, el Premi Muncunill a la Innovació Empresarial d’àmbit Social ha estat per a Ecoalf, una empresa internacional del sector tèxtil i de la moda "amb un clar posicionament envers la sostenibilitat i l'ecologia, que aposta per la coherència de les seves propostes i l'economia circular, utilitzant materials reciclables i mantenint el nivell alt de qualitat i disseny". La companyia dissenya i fabrica productes i compta amb botigues pròpies situades en punts rellevants. Des del 2015 disposa d'una fundació sense ànim de lucre, "entesa com un espai per a la innovació en economia circular, amb una clara vocació per la defensa dels oceans i una metodologia basada en les aliances. La seva fundació es fonamenta en un problema mundial a resoldre: les escombraries marines són una de les principals amenaces per a la salut de les nostres mars, rius i oceans. Es tracta d'un problema global que, com el canvi climàtic, no entén de fronteres geogràfiques ni polítiques i comporta impactes ecològics i socioeconòmics", exposa l'Ajuntament.

Les societats candidates al premi en aquesta categoria eren, a més d'Ecoalf, WHI Institute, Earth Pulse, Qida, Koiki, Estudi Casa de Carlota, Worldcoo i Grupo Gureak.

L'acte

Els premis s'han lliurat hores abans de l'inici de la Fira Modernista i han començat amb un homenatge a l'arquitecte que dona nom al guardó. En viatge des del passat, un actor ha encarnat el personatge de Lluís Muncunill per adreçar unes paraules al públic i recordar la petjada del modernisme a Terrassa; i per demanar els terrassencs "que protegiu el nostre llegat".

A continuació, Mar Alarcón, cofundadora d'Ikonikas, advocada i "emprenedora en sèrie", ha pronunciat la conferència "Trencant mites de l'emprenedoria", carregant contra "les frases de gurús barats", contra les les grandiloqüències del "pensa en gran", els afalacs superflus al risc pel risc i "la romantització de l'error com a aprenentatge". Potser cal pensar en gran, "però actuar en petit, amb petites fites", perquè pensar sempre "en gran" pot generar molta frustració i provocar que els interessats "llencin la tovallola molt ràpid". I el risc "és una eina que cal saber usar", perquè tirar-se a la piscina sense saber si té aigua "no és emprendre". Cometre errades sempre no ensenya res. Només ho fa si es reconeix l'error i es corregeix. "Sí que s'aprèn de les dificultats", ha recalcat Alarcón.

La gala, conduïda per la periodista Maria Cusó, s'ha tancat amb l'actuació del cantant Miki Núñez. Abans, però, els representants polítics han intervingut en l'acte per, com ha fet el tinent d'alcalde d'Innovació, Joan Salvador, reconèixer "el talent i l'excel·lència" dels guardonats i els candidats a uns premis que recorden "l'ADN innovador de Terrassa". I per deixar clar que Terrassa "és un referent en la creació d'startups" i Catalunya, en la promoció de la innovació que la fa liderar les sol·licituds de patents a Espanya, com ha destacat el terrassenc Miquel Sàmper, conseller d'Empresa i Treball. Per a Ana María Martínez, presidenta delegada de l'àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme de la Diputació, la innovació no és una opció, "sinó una necessitat" i convocatòries com la d'aquest dijous "posen en valor la seva força transformadora".