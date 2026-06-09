Josep Rull trasllada al Papa que Catalunya és una nació

El president del Parlament, Josep Rull, ha pogut intercanviar unes paraules amb Lleó XIV durant un parell de minuts, aquest dimarts, al claustre de la Catedral. Segons fonts de la Presidència de la cambra, ha aprofitat per explicar-li que el Parlament està a punt de commemorar el mil·lenari de les assemblees de pau i treva de Déu, inspirades per l’abat Oliba i considerades les arrels del parlamentarisme català. En aquest context, li ha traslladat que Catalunya és una nació amb llengua pròpia i institucions pròpies. Així mateix, li ha agraït que tingui previst fer una visita a la presó de Brians 1. I li ha explicat que ell mateix va estar tres anys i mig a la presó, on va trobar una “gran càrrega d’humanitat i patiment”.
Rull també li ha agraït els seus missatges d’humanitat i la seva sensibilitat. I ha destacat que el gest del Papa de visitar una presó té un significat especial en un món ple per corrents deshumanitzadors. La resta de membres de la Mesa del Parlament també han pogut saludar el Papa al claustre de la Catedral.
En aterrar a Barcelona, a l’aeroport del Prat, Rull ha donat la benvinguda al pontífex amb aquestes paraules: “Benvingut a Catalunya, és un honor immens tenir-lo aquí. Moltes gràcies per la visita. Benvingut a la terra de Gaudí.”
Més contacte terrassenc
La de Josep Rull no ha estat la única trobada de Lleó XIV amb arrels terrassenques. El Bisbe Salvador Cristau ja va ser a Madrid per a la primera rebuda estatal del pontífex, i fonts del Bisbat confirmen que va tornar a haver contacte entre ambdues parts durant uns segons. Cristau també ha participat a la vetlla d’aquest vespre a Montjuïc, assegut a primera fila. Una vetlla on també hi era l’empresari egarenc Manuel Lao, qui també ha pogut saludar el papa per uns segons.