Cau del ple la retirada dels honors franquistes

L’Ajuntament de Terrassa ha retirat de l’ordre del dia del ple municipal d’aquest divendres la proposta per suprimir els honors i distincions atorgats durant la dictadura franquista (1939–1979). La decisió s’ha pres després que el Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (CEHT), que havia proposat la iniciativa el 2023, hagués expressat el seu desacord amb la manera com es volia aplicar: retirar els 116 reconeixements de forma global i, tot seguit, restituir aquells corresponents a persones o entitats del món social, cultural o esportiu a priori sense vinculació política.

Segons fonts municipals, s’està treballant ara per impulsar un procés de debat i consens amb tots els agents implicats. En aquest sentit, es preveu celebrar una taula rodona el mes de setembre amb la participació de representants dels grups municipals, del CEHT i de tècnics de l’Ajuntament, amb l’objectiu d’elaborar una nova proposta consensuada.

El president del CEHT, Marcel Taló, ha valorat que “no tenim cap inconvenient a parlar-ne al setembre; la nostra proposta serà la mateixa que vam fer el 2023, i llavors serà l’Ajuntament qui haurà de prendre la decisió política”. Taló ha remès a un comunicat del centre d’estudis històrics en què s’afirma que “cap acció, decisió o honor atorgat per un règim dictatorial, com va ser el franquisme, el nazisme o el feixisme, pot considerar-se legal, i les forces democràtiques han de procedir a la seva anul·lació”.

Segons el posicionament expressat pels membres del CEHT, “els receptors de medalles o els seus hereus no poden al·legar ignorància sobre la realitat en què vivien a la Terrassa franquista, ni sobre el caràcter il·legal i repressiu del règim”. L’entitat reconeix que es podria entendre que els mèrits d’algunes persones vinculades a l’esport, la salut, la religió, la cultura o el teixit social “haguessin estat igualment reconeguts en democràcia”, però considera que, en aquest cas, “el que cal és que sol·licitin aquest reconeixement a l’administració democràtica perquè pugui ser valorat”. Per a l’entitat formada per historiadors terrassencs, també cal recordar “totes les persones detingudes, empresonades, torturades, exiliades o afusellades” que “van lluitar contra el règim franquista a la ciutat” i que “encara esperen un reconeixement, tot i que mai han demanat res”.

El CEHT va presentar al ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del 24 de febrer de 2023, una proposta de resolució per procedir a la retirada dels honors i distincions concedits pel franquisme a diverses persones i entitats de la ciutat, amb l’objectiu de resoldre una assignatura pendent a Terrassa. Ara, la mesura haurà d’esperar uns mesos més.