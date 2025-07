Distinció internacional per a dos professionals de MútuaTerrassa

Maria Jesús Arranz i Alexandre González-Rodríguez han estat recentment nomenats membres de ple dret de Sigma Xi, una de les societats científiques honorífiques més prestigioses a nivell internacional. Fundada el 1886 a la Universitat de Cornell (EUA), Sigma Xi agrupa uns 60.000 científics i enginyers d’arreu del món, escollits per mèrits destacats en recerca o pel seu alt potencial investigador.

L’accés a la societat no es fa per sol·licitud, sinó per designació directa per part dels membres existents. El nomenament de tots dos ha estat acordat pel Comitè de Qualificacions i Membresia de Sigma Xi com a reconeixement a la seva trajectòria i aportacions científiques.

Arranz, biòloga i doctora en genètica, dirigeix el Laboratori de Recerca de la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa. Va realitzar la seva tesi doctoral al Medical Research Council del Regne Unit i ha desenvolupat gran part de la seva carrera al King’s College de Londres, on va liderar línies d’investigació pioneres en genòmica i farmacogenòmica aplicades a la psiquiatria. Va publicar els primers algoritmes per predir la resposta als fàrmacs antipsicòtics, i actualment lidera projectes nacionals i internacionals per integrar la farmacogenètica a la pràctica clínica habitual.

González-Rodríguez és metge psiquiatre i actualment exerceix com a adjunt al servei de Salut Mental de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i com a coordinador dels Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA) que la Fundació Assistencial MútuaTerrassa gestiona a Terrassa i Sant Cugat. Format a la Universitat de Barcelona i especialitzat a l’Hospital Clínic, va centrar la seva tesi doctoral en l’esquizofrènia en dones postmenopàusiques. Ha desenvolupat la seva carrera assistencial i investigadora en diferents centres de referència, com l’Hospital Parc Taulí i la Universitat Autònoma de Barcelona, on també va exercir com a professor associat.