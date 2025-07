El jutjat d'instrucció número 1 de Mataró, en funcions de guàrdia, ha rebut aquest dijous el detingut per difondre missatges amb delictes d'odi en relació als incidents ocorreguts a Torre Pacheco (Múrcia), que també havia estat present a les protestes racistes de Terrassa. La magistrada ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança pels delictes d'incitació a l'odi, pertinença a associació il·lícita per cometre delicte discriminatori i delicte de tinença il·lícita d'armes. El jutjat s'inhibirà al jutjat d'instrucció número 4 de San Javier (Múrcia), que seguirà amb les diligències.

La Guàrdia Civil va detenir dimarts a Mataró aquest dirigent del moviment supremacista xenòfob "Deport Them Now UE", per un presumpte delicte d'incitació a l'odi després de difondre a través de les xarxes socials un comunicat que cridava a fer una "cacera" contra el col·lectiu magribí de Torre Pacheco. Efectius del cos van fer una entrada i escorcoll al domicili de l'arrestat, ubicat a la capital del Maresme. Allà hi van localitzar dos ordinadors que ara s'hauran d'analitzar. El cos policial també ha tancat el canal de Telegram que el grup va utilitzar per difondre els missatges xenòfobs.

La Guàrdia Civil ha explicat que la setmana passada aquesta organització supremacista va publicar a xarxes socials un missatge que encoratjava greument a atacar persones d'origen magribí a la localitat murciana, fet que va motivar l'actuació de les forces de seguretat. La Benemèrita manté obertes les indagacions per determinar si hi ha més implicats.

Aquesta investigació està coordinada amb el jutjat d'instrucció número 4 de San Javier (Múrcia) i compten amb la participació de la fiscalia delegada en matèria de delictes d'odi d'aquesta comunitat.