El síndic vol que es mantingui la ludoteca de Sant Pere Nord

El síndic municipal de greuges de Terrassa ha emès una actuació d’ofici per mostrar la seva preocupació i donar suport a les famílies usuàries de la ludoteca de Sant Pere Nord davant la possibilitat que aquest servei públic, gestionat actualment per la Generalitat de Catalunya, deixi de funcionar o canviï cap a un model extern.

La mesura s’emmarca dins d’una reestructuració que afecta diverses ludoteques públiques a Catalunya, gestionades per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials i Inclusió. Aquestes desenvolupen una tasca fonamental en el territori com a espais socioeducatius que promouen la inclusió, el desenvolupament i la socialització dels infants a través del joc, especialment en contextos de vulnerabilitat.

A Terrassa, la ludoteca de Sant Pere Nord dona servei a infants d’entre 5 i 16 anys i a les seves famílies, amb activitats com jocs, tallers, visites escolars, assessorament i programes familiars, així com una oferta estival de lleure educatiu. Actualment, funciona amb un equip de professionals altament qualificats i una dedicació diària de 7,5 hores.

Les famílies usuàries, que ja han començat a mobilitzar-se, temen que l’externalització del servei comporti una pèrdua de qualitat i una reducció en l’atenció, tant per la disminució de recursos com per la substitució del model públic per una gestió privada. També critiquen que la Generalitat no hagi consultat les famílies ni visitat l’equipament abans d’anunciar el possible canvi.Així, el síndic demana a la Generalitat que reconsideri la mesura i proposa encarregar un estudi que sobre l’opinió i la satisfacció dels usuaris abans de prendre una decisió. També insta l’Ajuntament a posicionar-se públicament en defensa de la continuïtat del servei i, si escau, a negociar un conveni estable i ben dotat amb la Generalitat per garantir la qualitat i el futur de la ludoteca. Aquest moviment de suport a les ludoteques públiques no és únic a Terrassa. Altres municipis com Salt, Igualada i Lleida també han expressat el seu rebuig a la reestructuració del servei impulsada per la Generalitat.