Les ulleres amb filtre de llum blava: moda, placebo o protecció real?

En les últimes setmanes, les ulleres amb filtres de llum blava s’han convertit en tema de conversa arreu. El debat va esclatar arran de les declaracions del futbolista Marcos Llorente, que va explicar que utilitza ulleres amb lents grogues durant el dia i vermelles a la nit per “protegir la seva biologia” i evitar els efectes nocius de la llum artificial. Però, hi ha base científica darrere d’aquestes afirmacions o és una nova moda amb més màrqueting que evidència?
Per aclarir-ho, parlem amb Aurora Torrents, degana de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT), i especialista en el camp de la visió. La seva resposta és clara: “Si ens basem en dades contrastades pel mètode científic, no hi ha prou proves per afirmar que els filtres de llum blava serveixin per reduir la fatiga visual.”
Segons Torrents, la sensació de descans que algunes persones noten quan porten aquest tipus d’ulleres “no es deu a l’eliminació de la llum blava, sinó a la reducció general de la brillantor”. Explica que “aquesta sensació podria venir tant del filtre com del tractament antireflectant que porten les lents”. En altres paraules, seria una qüestió de confort, no d’eficàcia òptica. “És com si et posessis unes ulleres de sol: hi veus més suau, però no perquè filtrin la llum blava”, afegeix.
Sense proves de què protegeixin la retina
Un dels principals reclams comercials és que aquests filtres protegeixen la retina. Torrents ho desmenteix amb rotunditat: “No hi ha cap estudi fet amb humans que demostri que cal protegir la retina de la llum blava”. Les proves existents s’han fet amb animals i amb radiacions molt més fortes que les de les pantalles.” Les pantalles, diu, “emeten llum blava, sí, però en quantitats molt petites. No hi ha cap evidència que això pugui fer mal a la retina ni que provoqui estrès visual”.
Això no vol dir que les ulleres amb filtre no tinguin cap efecte positiu. Hi ha, admet, una excepció relacionada amb el descans nocturn. “En algunes persones amb problemes de son, reduir l’exposició a la llum blava a la nit pot ajudar a millorar la qualitat del descans”, explica. La raó és que la llum blava interfereix en la producció de melatonina, l’hormona que regula el cicle del son. Per això, “evitar pantalles abans d’anar a dormir pot ser molt més efectiu que comprar ulleres especials”.
La llum blava: la més enlluernadora
La degana aprofita per fer una mica de pedagogia. “La llum blava és, de fet, la que més enlluerna de tot l’espectre visible”, comenta. Això es deu a raons físiques: les longituds d’ona més curtes es dispersen més fàcilment, i per això el cel és blau. “És la mateixa raó per la qual un semàfor verd LED pot semblar tan intens de nit.” En canvi, “la llum vermella és la menys enlluernadora”.
El veritable motiu de la fatiga visual
Cada cop més joves es queixen de tenir la vista cansada, però, segons Torrents, la causa no és la llum blava, sinó el canvi d’hàbits visuals. “El nostre ull va evolucionar per veure de lluny. Ara passem hores davant de pantalles, forçant la visió propera.” A això s’hi suma “el fet que parpellegem menys, la il·luminació inadequada i les males postures”. Tot plegat contribueix al que s’anomena síndrome visual digital.
La solució, diu, és molt més senzilla —i barata— que comprar unes ulleres amb filtre blau: “Aplicar la regla del 20-20-20: cada 20 minuts mirar durant 20 segons a uns 6 metres de distància.” També recomana “treballar amb bona llum ambiental, ajustar bé la postura i evitar pantalles abans d’anar al llit”.
Filtres útils només en casos mèdics
Torrents puntualitza que hi ha filtres acolorits més intensos, com els de color taronja, que sí poden ser útils en casos de degeneració macular associada a l’edat o altres malalties de baixa visió. “Aquests filtres eliminen la llum blava, però també distorsionen els colors i no són comparables als filtres comercials suaus que es venen per internet”, explica.
La seva conclusió és contundent: “Aquests filtres no fan mal, però tampoc aporten gaire. Poden donar una sensació subjectiva de comoditat, però és més un efecte placebo que una millora real.”
En definitiva, tot apunta que les ulleres de llum blava són més un producte de màrqueting que una necessitat mèdica. Com resumeix la degana de la FOOT: “Sincerament, és una mica com tirar els diners.”