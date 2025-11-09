Saps on és... el refugi del líder dels camperols?

No solament hi ha peces per fer d’homenatge a persones o institucions. També n’hi ha que recorden oficis o col·lectius i la finalitat és realçar la seva categoria i la seva posició vital en l’existència d’una comunitat com pot ser la humana o perquè va ser-ho quan això de la societat i la convivència s’anava confeccionant. En resum, grups que van ser pilars fonamentals en el creixement de poblacions i de l’evolució cap a temps més pròspers.
D’aquests reconeixements n’hem vist de diverses tendències a aquesta secció, però potser mancava la presència d’una ceràmica distribuïda en quatre lloses que, juntes, formen una escena o quadre. És tal com es va dissenyar la placa dedicada a Sant Galderic, que presideix el que s’ha denominat el racó d’aquest personatge que es venera com a patró de la pagesia.
En un acte presidit per Pere Navarro, l’alcalde de l’època, i amb la presència indispensable dels presidents de les associacions de pagesos, el 16 d’octubre de 2011, es va descobrir aquesta ceràmica elaborada per l’artista local Rosa Pascual. A la imatge que conformen les quatre plaques, unida, es veu la imatge del sant i un text que diu “Racó de Sant Galderic, patró de la pagesia catalana”.
Es pot llegir
Al costat de la firma de l’autora, també es pot llegir “En homenatge a les pageses de Terrassa i comarca que tenien les seves parades en aquest indret” i la data 16 d’octubre de 2010. Si es fa una ràpida agrupació d’idees, es tindrà clar que, aquestes parades que es mencionen estaven a un mercat. I, aquesta ceràmica dividida en quatre parts, però que en representa una única, es pot trobar al Mercat de la Independència. Com diuen a la Fundació Sant Galderic, “feia justícia al patró més antic de la pagesia catalana”.