Junts denuncia el col·lapse de Rodalies i xifra en més de 23.000 els usuaris afectats

El grup municipal de Junts per Terrassa ha denunciat aquest dilluns la situació de col·lapse del servei de Rodalies, que assegura que afecta directament més de 23.300 veïns i veïnes de Terrassa que utilitzen diàriament aquest mitjà de transport. La formació atribueix la situació a la manca d’inversions i de manteniment acumulada durant anys, així com a la gestió que fan tant el Govern de la Generalitat, liderat pel PSC, com el Govern de l’Estat.
Segons Junts, el sistema ferroviari viu una “situació límit” que els darrers dies s’ha agreujat amb descarrilaments, incidències greus, caigudes de catenàries i la suspensió gairebé total del servei durant més de cinc dies consecutius. En aquest context, el grup municipal considera que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, no ha estat capaç de donar una resposta adequada a una crisi que qualifica de “previsible”.
La portaveu de Junts per Terrassa, Meritxell Lluís, també ha assenyalat el ministre de Transports, Óscar Puente, i ha acusat el Govern del PSOE d’haver ignorat durant anys els problemes estructurals de Rodalies. Segons la formació, els socialistes fa més de set anys que governen a l’Estat i no han revertit la situació del servei ferroviari a Catalunya.
En relació amb les mesures adoptades localment, Junts ha valorat que el govern municipal hagi habilitat un servei gratuït d’autobús llançadora entre les estacions del Nord i de l’Est de Terrassa per facilitar la connexió amb els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). A més, el grup ha reclamat que, mentre durin les incidències, els peatges dels túnels de Vallvidrera, de les Fonts i de Manresa siguin gratuïts per facilitar la mobilitat.
La formació defensa que la solució passa per un traspàs real de Rodalies i dels serveis regionals, que inclogui tant la gestió dels trens com de la infraestructura i la dotació dels recursos necessaris. En aquest sentit, Junts considera que l’actual acord de traspàs pactat entre el PSOE i ERC és insuficient i ha quedat “en evidència” arran de la crisi.
Junts també ha aportat dades d’inversió per reforçar la seva denúncia. Segons xifres del mateix Govern de l’Estat citades per la formació, entre els anys 2010 i 2023 es van pressupostar 11.285 milions d’euros per a ADIF i Renfe a Catalunya, però només se’n van executar 5.676 milions, fet que suposa poc més del 50% del total previst. El grup municipal assegura que aquesta manca d’execució contrasta amb el nivell d’inversió fet a la Comunitat de Madrid durant el mateix període.
Finalment, Junts per Terrassa ha posat l’accent en l’impacte quotidià de la situació sobre la ciutadania, amb retards constants, cancel·lacions, trens saturats i una manca d’informació que, segons el grup, tenen conseqüències laborals, personals i econòmiques tant per als usuaris com per a les empreses i per al conjunt de la ciutat.