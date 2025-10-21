MútuaTerrassa acull la novena edició del curs de cirurgia toràcica sobre l’exploració del mediastí

El Servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) organitza, els dies 23 i 24 d’octubre, la novena edició del workshop d’exploració quirúrgica del mediastí, un curs de referència que ja acumula prop d’una dècada de trajectòria formant especialistes en aquest àmbit. L’activitat compta amb el patrocini de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR).
La inauguració tindrà lloc dijous 23 d’octubre a les 16 hores, a l’edifici docent de MútuaTerrassa, i comptarà amb la participació de Salvadora Delgado, directora assistencial de l’Àmbit Quirúrgic de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa; Mireia Serra, cap del Servei de Cirurgia Toràcica de l’HUMT; José Sanz, cap del Servei de Pneumologia i coordinador de l’Àrea d’Oncologia de la SEPAR, i José Luis Recuero, coordinador de l’Àrea de Cirurgia Toràcica de la mateixa societat.
El curs, dirigit a cirurgians toràcics adjunts i residents, té com a objectiu aprofundir en els aspectes més rellevants de l’exploració quirúrgica del mediastí, una tècnica clau per a l’estadificació del càncer de pulmó. La direcció del workshop recau en Mireia Serra, que també forma part del comitè organitzador juntament amb Ramon Rami i Sergi Call, caps clínics del servei, i Carme Obiols i Juan Manuel Ochoa, adjunts del mateix equip.
A més de les sessions teòriques, el curs inclou una vessant pràctica en què els participants podran analitzar casos clínics interactius i assistir a intervencions en directe a quiròfan, amb l’objectiu de conèixer de primera mà les tècniques i recomanacions més actuals d’aquest abordatge quirúrgic.
Les conferències teòriques seran impartides per professionals del Servei de Cirurgia Toràcica de l’HUMT —Mireia Serra, Ramón Rami, Sergi Call i Carme Obiols—, així com per Alba Benito, del Servei d’Anestesiologia i Reanimació. Les sessions de presentació i discussió de casos clínics aniran a càrrec de Juan Manuel Ochoa, Lucía Cabanillas i Ana M. Andrei, també integrants del servei.