La 19a Marató de Sang escalfa motors amb una jornada pionera a l'Estadi Olímpic

Des d'aquest dimecres, 8 d'octubre, fins al dissabte 11 d'octubre, Terrassa té una cita amb la solidaritat: la 19a Marató de Sang, organitzada pel Banc de Sang i Teixits. Durant les tres primeres jornades, de manera ininterrompuda de 8.30 hores fins a les 20.30 hores, totes les persones que així ho desitgin poden acostar-se a les instal·lacions de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa per fer una donació de sang. La gran novetat d'enguany és la incorporació d'un quart dia de donacions, aquesta vegada, en dissabte i, a més a més, a l'Estadi Olímpic, organitzat pel Terrassa FC i el Club Natació Terrassa. "És la primera vegada que sortim durant la Marató del nostre espai habitual de donacions. És un espai especial, que ens permet arribar a més gent, aquella que ve a fer esport els dissabtes al matí, i aquella que no ha pogut apropar-se durant la setmana", ha explicat Cristian Palafox, cap de centre del Banc de Sang de Terrassa, durant la presentació de la Marató.
La Marató d'aquest any arriba en un context d'urgència perquè el mes de setembre ha estat un dels més fluixos dels últims anys pel que fa a donacions, no només a nivell de Terrassa, sinó per tot Catalunya. "Venint de l'estiu, sabem que les donacions acostumen a baixar molt, però aquest setembre ha estat especialment baix", ha expressat Palafox. Per aquest motiu, l'objectiu del Banc de Sang en aquesta Marató es fixa en les 200 donacions que ajudarien a mantenir les reserves de sang a un nivell òptim i garantir que tots els malalts ingressats als hospitals puguin continuar rebent sang quan la necessitin. En aquest sentit, la tinent d'alcalde i regidora de Salut Laura Rivas ha afegit que "Terrassa tornarà a demostrar que és una ciutat compromesa i capaç de mobilitzar-se. Per això animem a tothom a participar-hi i difondre, perquè cada donació compta, cada donant és imprescindible".
L'any passant, durant la Marató, es van dur a terme 224 donacions de sang i 18 de plasma, mentre que el 2023 van ser 186 de sang i 23 de plasma. En un dia habitual, la seu del Banc de Sang i Teixits de MútuaTerrassa pot registrar de mitjana uns 30 donants, un repte que es vol superar de llarg durant aquesta Marató.