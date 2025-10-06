L’Eseiaat i TAIGUA impulsen a Terrassa una assignatura pionera en gestió de l’aigua urbana

La gestió de l’aigua urbana té des d’aquest curs un nou espai de formació pioner a Catalunya. L’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) i la Càtedra d’empresa UPC-TAIGUA han posat en marxa l’assignatura “Enginyeria i gestió de l’aigua urbana”, integrada als màsters de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
El curs, que acaba d’arrencar amb 15 participants —9 estudiants de màster i 6 professionals del sector—, ofereix una fórmula innovadora: compartir aula entre universitaris i experts en actiu. Segons Ramon Pérez, coordinador de l’assignatura i director de la Càtedra UPC-TAIGUA, “aquesta modalitat mixta facilita la interacció entre persones amb diferents realitats, afavoreix l’intercanvi de coneixements i la creació de xarxes professionals amb la gestió de l’aigua com a eix comú”.
La iniciativa dona compliment a un dels principals objectius de la Càtedra d’empresa UPC-TAIGUA, creada aquest any per l’Ajuntament de Terrassa, la UPC i l’empresa pública d’aigües TAIGUA: formar professionals en les darreres tecnologies, models de gestió i governança de l’aigua urbana, un àmbit considerat estratègic per al futur del país.
Classes i conferències obertes
L’assignatura combina sessions docents de professorat de la UPC amb conferències d’experts del sector, que seran obertes al públic interessat. Entre els ponents convidats hi figuren Pere Mora Segues (TAIGUA), Josep Lluís Sala (BGEO), Leonard Caraccolé (CAPIOL i exdirector general de l’Agència Catalana de l’Aigua), Anna Crispi Sucarrats (Ajuntament de Terrassa), Beatriz Escribano (Eseiaat i Càtedra UNESCO de Sostenibilitat) i Annelies Broeckman (CREAF i Fundació “Nova Cultura de l’Aigua”).
Tres grans blocs temàtics
El programa es divideix en tres grans blocs: digitalització i control de la hidràulica urbana, hidroeconomia i governança. Els continguts inclouen aspectes com la digitalització a la indústria de l’aigua, l’ús i generació de models hidràulics, la tarifació i economia de l’aigua, o la sociologia i participació ciutadana en la governança.
Amb aquesta proposta, Terrassa es consolida com a referent en la formació avançada en gestió de l’aigua urbana, i reforça el vincle entre universitat, administració i empresa pública per afrontar els reptes de sostenibilitat i eficiència que planteja el futur del sector.