VÍDEO | "La Voz" dona l'esquena a Terrassa: Pere Portero rep el "no" de Sebastián Yatra i companyia

El músic terrassenc Pere Portero, conegut per ser l’ànima de les Jam sessions del bar Reina Victòria, va pujar aquest divendres a l’escenari del programa "La Voz" d’Antena 3 per oferir una interpretació plena de sensibilitat de “Arcade”, el conegut tema de Duncan Laurence.
La seva versió acústica i intimista va aconseguir emocionar el públic i els espectadors, però cap dels quatre “coach” —Malú, Pablo López, MIKA i Sebastián Yatra— no va arribar a girar la cadira durant la seva actuació a les audicions a cegues, fet que va deixar al terrassenc visiblement sorprès. Tot i això, els mentors van elogiar la seva veu i el seu estil, destacant-ne la sinceritat i el bon gust musical. Sebastián Yatra va ser el primer a parlar i li va reconèixer el seu talent: “Estem tan sorpresos com tu, estava esperant aquest últim d'anar amb tot. Tens una veu brutal, però no vull que això et desmotivi”.
L’experiència, però, ha deixat un record molt positiu en el cantant. En un emotiu missatge compartit a Instagram, Portero va reflexionar sobre la seva actuació i el que ha suposat per a ell participar en el conegut concurs televisiu:
“Potser la Malú tenia raó i no era el moment, potser és cert que el tema i la interpretació no estaven a l'altura de les exigències del programa i del gran nivell dels meus companys. En qualsevol cas, tinc clar que no podria estar més feliç per l’experiència viscuda i per tot el positiu que m’emporto del programa! La gent, els nervis, les improvisacions fins a altes hores de la matinada, els caramels de gingebre, l’asador argentí, Madrid…
És molt fort, perquè encara m’emociono cada vegada que veig l’audició i també quan escolto el tema que vaig interpretar, que significa molt per a mi. Al final, suposo que es tracta d’això: emocionar-se i fer emocionar... I sobretot que duri molts anys, que fins a l’últim dia d’aquesta aventura anomenada vida hi hagi música… Si més no, per part meva, segur que n’hi haurà! Agraïments especials al programa per la seva qualitat, als meus pares per existir i als meus companys d’audició, perquè NI DE BON TROS hauria estat el mateix sense ells!”
Gaudeix de l'actuació i les valoracions: