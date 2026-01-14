La Biblioteca Central de Terrassa acull una exposició sobre transició energètica

La Biblioteca Central de Terrassa (BCT) acull des d’aquesta setmana i fins divendres 20 de febrer l’exposició itinerant de divulgació científica Gara i l’energia que ens envolta, una proposta centrada en la transició energètica i el paper de l’educació en el context del canvi climàtic.
La mostra és organitzada per l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), fundació sense ànim de lucre dedicada a la recerca i al desenvolupament tecnològic en l’àmbit energètic, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa. L’IREC està adscrit al departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat i forma part de la xarxa de centres CERCA.
L’exposició es divideix en cinc grans àmbits temàtics que aborden qüestions com el mesurament del consum elèctric, l’aïllament tèrmic, la generació d’energia solar, l’hidrogen com a vector energètic i l’eficiència energètica vinculada al confort tèrmic. Els continguts combinen informació teòrica amb exemples pràctics pensats per facilitar la comprensió de conceptes sovint complexos.
Un dels elements destacats de la mostra són els quatre laboratoris educatius mòbils, presentats en forma de maletes pedagògiques. Aquests recursos inclouen materials i experiments interactius que permeten treballar l’energia i la sostenibilitat de manera pràctica i lúdica, especialment adreçada a l’alumnat. Les maletes es distribueixen de forma itinerant i gratuïta als centres educatius.
La iniciativa s’inscriu en el marc de la campanya municipal d’impuls de les comunitats energètiques a Terrassa, que busca fomentar l’autoconsum col·lectiu i la participació ciutadana en la producció d’energia renovable. Actualment, la ciutat compta amb dues comunitats energètiques impulsades per la ciutadania, que funcionen com a entitats sense ànim de lucre i ofereixen serveis com l’accés a l’energia fotovoltaica generada en instal·lacions municipals.