La Catedral del Sant Esperit finalitza les obres a la nau central: nou color de sostre i motllures restaurades

La Catedral del Sant Esperit ha completat la primera fase de les obres urgents iniciades l’octubre passat per garantir la seguretat i millorar la conservació del temple, amb la restauració de les motllures interiors dels vitralls situats a més de 22 metres d’alçada i el repintat del sostre de la nau central, una actuació que ja ha permès retirar la gran bastida instal·lada a l’interior de l’edifici.
Els treballs es van posar en marxa després que l’any passat es detectés un possible risc de despreniment en els perfils superiors dels vitralls. “Ara mateix el que s’ha acabat és la restauració de les motllures interiors i la pintura del sostre de la nau central, però encara queden coses per fer”, explica Miquel Font, delegat episcopal de Patrimoni Cultural. L’actuació s’ha dut a terme de manera coordinada amb el Servei de Patrimoni de l’Ajuntament de Terrassa, ja que la catedral és considerat un Bé d’Interès Cultural Local (BCIL).
Pel que fa a la pintura del sostre, s’ha optat finalment per una tonalitat beix, una decisió consensuada després de fer proves prèvies. “Crèiem que era el color adient per obtenir els resultats de lluminositat que buscàvem, i el resultat és del tot satisfactori”, assenyala Font. L’enfosquiment progressiu del sostre havia reduït la llum natural a l’interior del temple.
El pressupost inicial de l’actuació es va estimar en 200.000 euros, una xifra que, segons Font, “ha quadrat bé”, tot i la complexitat tècnica dels treballs, especialment pel muntatge i desmuntatge de les bastides a gran alçada.
Paral·lelament a aquesta primera fase, la catedral ha iniciat un estudi global de l’estat dels vitralls per determinar quins necessiten reparacions o restauracions. En aquest marc, aquest pròxim dilluns començaran els treballs de reparació de la protecció exterior de dos vitralls de la nau central, concretament els dos penúltims del costat esquerre mirant cap a l’atri.
Aquest conjunt d’actuacions respon també a un objectiu immediat. “Ho volíem tot arreglat per a l’ordenació de vuit nous diaques el pròxim 1 de febrer”, admet Font. Aquell dia la Basílica Catedral del Sant Esperit acollirà l’ordenació de vuit seminaristes de Terrassa, en una celebració presidida pel bisbe Salvador Cristau. Un cop passat aquest acte, la diòcesi preveu noves intervencions a l’edifici. Segons Font, es restauraran i pintaran altres espais del temple, com les capelles i els atris, unes obres que s’allargaran aproximadament dos mesos i que no requeriran bastides tan aparatoses. Posteriorment, es durà a terme una neteja general de la catedral per deixar enrere els efectes acumulats de les obres.
Tot a punt per a l’ordenació de 8 nous diaques
Les obres a la nau central de la Catedral del Sant Esperit s’han volgut tenir enllestides abans de l’1 de febrer, una data assenyalada en què el temple acollirà l’ordenació de vuit nous diaques i una notable afluència de familiars, amistats i membres de les parròquies d’origen. La celebració tindrà lloc a les 18 hores i serà presidida pel bisbe de Terrassa, Salvador Cristau. Rebran l’orde del diaconat Enrique Amat (Sagrada Família de Terrassa), Eduard Cameron (Sant Cristòfol de Terrassa), Ignasi Castelló (Valldoreix), Robert Escusa (Mollet del Vallès), Pau Ferrer (Sant Cugat), Francesc d’Assís León (Cerdanyola), Miquel Saló (Parets del Vallès) i Fernando Vázquez-Dodero (Sant Esperit de Terrassa). L’ordenació és el pas previ immediat al sacerdoci i un moment clau de compromís i servei a l’Església.