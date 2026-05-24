La Cecot comunica el condol per la mort de Joan Antoni Pujals i Vallhonrat, figura central en la fundació de l’entitat

La Cecot ha fet pública la seva condolència després de la defunció de Joan Antoni Pujals i Vallhonrat aquest cap de setmana. L’organització subratlla que la seva participació va ser determinant per a la fundació i consolidació de la patronal, així com per l’estreta connexió amb el desenvolupament institucional, econòmic i social de Terrassa. Tant el comitè executiu, com la junta directiva, la direcció i la resta de persones que formen part de l’organització han traslladat suport i proximitat a familiars i cercles pròxims en aquests moments.
"Joan Pujals va ser una peça clau en la construcció del model associatiu que avui representa la Cecot", han expressat al comunicat, i han afegit: "La seva visió global, el seu criteri i la seva manera de fer, sempre orientada al bé comú i a l'interès de la ciutat, van contribuir decisivament a fer possible la suma d'esforços i la configuració d'una organització empresarial sòlida i compromesa amb el territori". La patronal també ha recordat el seu "profund coneixement de la ciutat i les seves institucions". "Durant els primers anys de la Fira Modernista, era habitual veure'l guiar visites per l'edifici de la Cecot, explicant amb detall i passió la història de Terrassa".
La Cecot posa en relleu l’actitud de servei de Pujals, la seva participació en diferents institucions i la voluntat de promoure, des de múltiples perspectives, el progrés econòmic i social de Terrassa. L’organització el presenta com una figura de referència entre diversos responsables empresarials, pel fet d’anteposar el compromís col·lectiu a qualsevol interès particular.
El caràcter de Pujals es reflectia en detalls quotidians que mostraven la seva manera d’estar present. Tal com s’ha recollit: “Molts recordem encara el dia que es va acomiadar de la plantilla de la Cecot, cap a l’any 2013, quan, fidel al seu caràcter, va treure un nas de pallasso que duia a la butxaca i va arrencar somriures entre tots els presents. Una mostra més d’una manera d’entendre les relacions basada en la proximitat, la senzillesa i el respecte”. La Cecot destaca que, amb el seu traspàs, s’acomiada algú que va ser decisiu en els fonaments de l’entitat i que va construir la seva trajectòria a partir de la discreció, el rigor i el compromís cap a l’interès general.