La Fundació Impulsa, Premi #FPCAT 2024 a les bones pràctiques

La Fundació Impulsa ha estat guardonada en la sisena edició dels Premis #FPCAT 2024, que reconeixen les bones pràctiques i les contribucions significatives a la construcció d’una formació professional de qualitat a Catalunya.
La consellera d’Educació i Formació Professional, Ester Niubó, i el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper van lliurar un total de 14 guardons a trajectòries individuals, centres de formació professional, empreses i entitats i persones usuàries de centres formatius.
L’acte va comptar amb la presidenta de la Fundació Impulsa, Andrea Carandell, que va recollir el premi en nom de l’entitat. Carandell es va mostrar molt satisfeta pel guardó: “Des de la Fundació Impulsa promovem la igualtat d’oportunitats perquè tots els joves puguin formar-se i construir el seu futur professional a través de la Formació Professional. Aquest premi reconeix la nostra aposta per una FP inclusiva, connectada amb el territori i amb valor social, i ens anima a continuar treballant perquè cap jove es quedi enrere per motius econòmics o socials”.
La Fundació Impulsa va ser distingida per la Generalitat en la categoria de bones pràctiques a empreses i altres entitats, que premia “les iniciatives públiques o privades que contribueixen a enfortir el sistema de formació professional des d’una perspectiva de qualitat, inclusió i col·laboració amb el territori”, segons va destacar el jurat.
El projecte social és present, actualment, a Terrassa i altres 12 territoris més de Catalunya. Aquest curs 2025-26, la Fundació Impulsa acompanya 361 joves repartits entre aquestes comarques. A Terrassa, són 43 els joves que reben una beca Impulsa, i 15 d’ells s’incorporen per primera vegada a l’entitat per estudiar un cicle de grau mitjà.
L’impacte territorial és notable: a través de la mentoria, el voluntariat i la col·laboració amb agents locals, la Fundació Impulsa promou l’apoderament dels joves i la seva participació activa en la societat. El programa “Impulsa Oportunitats” facilita la inserció laboral.