VÍDEO | Un gran incendi crema al Vallès Occidental

Un important incendi forestal crema des d'aquest migdia al terme municipal de Sentmenat, al Vallès Occidental, i ha mobilitzat un ampli dispositiu dels Bombers de la Generalitat. El foc, que s'ha declarat cap a les 14.20 hores per causes que encara es desconeixen, ha generat una gran columna de fum visible des de diversos punts de la comarca.
Segons han informat els Bombers, l'incendi s'ha iniciat en un camp de conreu situat al nord del polígon Mas d'en Cisa i ràpidament ha progressat cap a una zona de vegetació forestal. Es tracta d'un incendi de caràcter topogràfic que crema amb intensitat en sentit ascendent per la vessant sud d'un turó. Les flames ja han superat la carena per la zona del cap i el flanc dret.
La principal preocupació dels equips d'emergència se centra ara en el flanc esquerre de l'incendi, que els Bombers defineixen com el "motor" del foc, ja que és el sector que continua impulsant la propagació de les flames i des d'on s'estan produint focus secundaris.
Per combatre l'incendi s'ha desplegat un dispositiu format per prop d'un centenar d'efectius. A la zona hi treballen entre 27 i 28 dotacions terrestres, tres helicòpters i quatre avions de Bombers, amb el suport del Grup de Reforç d'Actuacions Especials (GRAF), especialitzat en incendis forestals.
Atesa l’evolució d’aquest incendi, els Bombers de la Generalitat han demanat el confinament de les urbanitzacions i nuclis disseminats: el Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, la part nord del municipi de Castellar del Vallès i Can Vinyals. En aquestes zones confinades, els Bombers hi han destinat 3 camions d’aigua.
De moment no consta que hi hagi persones ferides.
L'incendi es produeix en un context de màxim risc a causa de l'onada de calor que afecta Catalunya. Tant els Agents Rurals com Protecció Civil han advertit que les elevades temperatures han incrementat notablement el perill d'incendi forestal. Actualment, el Vallès Occidental es troba en el nivell 3 del Pla Alfa —el segon més alt dels quatre existents—, una situació que comparteixen 385 municipis de 30 comarques catalanes.
Els equips d'emergència continuen treballant per estabilitzar el perímetre i evitar que el foc continuï avançant, especialment davant les condicions meteorològiques adverses.