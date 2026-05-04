MútuaTerrassa commemora el Dia Mundial de la Higiene de Mans

L'Hospital Universitari Mútua Terrassa (HUMT) s'afegeix un any més a la celebració del Dia Mundial de la Higiene de Mans, una efemèride impulsada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i que se celebra anualment el 5 de maig. Enguany, l'entitat farà extensiva la celebració a tota la setmana amb el propòsit de conscienciar els professionals i la ciutadania sobre la importància d'aquesta pràctica. Es tracta d'una de les intervencions més eficaces per millorar la seguretat del pacient i prevenir malalties infeccioses.
Calendari d'activitats i sensibilització
Les accions arrenquen aquest dilluns, 4 de maig, amb la recuperació del conte "La MArtiNETA", editat l'any 2017. És una història que busca fer prendre consciència als més petits sobre la conveniència de rentar-se les mans abans i després de fer determinades activitats per tal d'evitar infeccions. Dimarts, 5 de maig, el vestíbul de l'hospital acollirà una taula informativa i de sensibilització. En aquest marc es repartiran preparats de base alcohòlica en format de butxaca. A més, els professionals de la Comissió d'Infecció comptaran amb una àmpada de llum ultraviolada per mostrar de forma pràctica i visual si s'ha aplicat bé el producte higienitzant.
El dimecres, el protagonisme es traslladarà a les dependències de l'entitat amb la difusió de la campanya sota el lema "Renta't les mans, evita infeccions". El sublema de l'acció és "Pacients, professionals i acompanyants units per la higiene de mans", el qual busca interpel·lar tothom amb el pretext que la solució a les infeccions "És a les nostres mans".
Tècnica i recomanacions de l'OMS
La jornada de dijous, 7 de maig, estarà dedicada a conscienciar sobre la tècnica correcta d'acord amb les recomanacions de l'OMS. Això inclou els cinc moments clau definits per l'organisme mundial: abans del contacte amb el pacient, abans de realitzar una tasca asèptica, després del risc d'exposició a fluids corporals, després del contacte amb el pacient i un cop conclòs el contacte amb el seu entorn.
Finalment, divendres l'atenció se centrarà en la campanya de l'OMS d'aquest any, que porta per lema "Actuar salva vides". La voluntat és difondre recomanacions a nivell comunitari, com ara rentar-se les mans correctament amb aigua i sabó quan estiguin visiblement brutes o després de tocar superfícies potencialment contaminants. També es recomana emprar gel desinfectant a base d'alcohol quan no hi hagi aigua i sabó, així com rentar-se-les abans de menjar, després de tossir i en el contacte amb una persona malalta. Al llarg de tota la setmana, la Comissió d'Infecció repartirà materials divulgatius i potenciarà la iniciativa a través de les xarxes socials.