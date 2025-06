La II Jornada sobre educadors socials i salut mental de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa

Sota el títol “Oportunitats que curen: comunitat i benestar emocional des de l’educació social”, MútuaTerrassa va acollir aquest dijous, una jornada concebuda amb el propòsit de generar un espai de reflexió i intercanvi d’experiències al voltant del paper de l’educació social en la promoció del benestar emocional i la construcció de comunitat, especialment en contextos de vulnerabilitat.

Certament la figura de l’educador social té cada vegada major presència en el marc dels equips de salut mental hospitalària i comunitària. Mitjançant la seva pràctica diària -i amb l’experiència de poc més de dues dècades de treball en el marc de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT)- els educadors socials de l’entitat van dissenyar un programa que inclou dues ponències, dues taules rodones així com una part més pràctica en forma d’espais de reflexió que va convidar tots els assistents a debatre sobre les qüestions exposades prèviament.

En aquest sentit, la benvinguda va anar a càrrec de José Antonio Monreal, director Assistencial de l’Àmbit de Salut Mental de la FAMT. Acte seguit es va esdevenir la primera ponència, sota el títol “Parlem d’inclusió i acció comunitària: conceptes i idees”. Andreu Camprubí, de la cooperativa el Risell, va ser l’encarregat de pronunciar-la i Montse Rodó, educadora social de la Unitat d’Hospitalització Terapèutica TEA, la va moderar. Com a tancament d’aquest bloc, José Llorca, educador social dels serveis EIPP (PAETPI i Unitat de Crisi) de la FAMT, va proposar una dinàmica de teatre social.

A continuació, es va celebrar la primera taula rodona en el marc de la qual es van abordar tres projectes: justícia i esport, medi obert la Mina i joc i esport. Cintia Villarreal, educadora social de la Unitat Terapèutica del Centre Educatiu Els Til·lers, va tractar-ne el primer, Narcís López, educador social de la Fundació Ires de l’Ajuntament de St. Adrià del Besós, es va fer càrrec de presentar el segon i José Llorca i Sergi Guimerà, educadors socials dels serveis EIPP de la FAMT, es van encarregar del tercer, el qual va comptar amb la participació de dos pacients experts. Sílvia Machado, educadora social de la Unitat de Crisis de la FAMT, va moderar la taula.

Acte seguit es va projectar l’audiovisual “I tu què pintes?” el qual va anar a càrrec de Ramón Petit, educador social de l’Ajuntament de Terrassa. Sònia Cebrián, educadora social del CAS Terrassa i CAS Sant Cugat el va presentar. A continuació, es va celebrar la segona taula rodona, en aquest cas sota el títol “Vida Adulta, cultura, sensellarisme i salut mental”. Els tres projectes dels quals es van parlar són l’emancipació juvenil, ments despertes i sensellarisme i envelliment. Eva Andrés, educadora social referent de joves en situació de vulnerabilitat de l’Ajuntament de Terrassa, Sílvia Garcia, responsable de l’Àrea de Projectes i Programes del Grup Som Via i Eugenia Leal, educadora social de Intress, van ser les encarregades de presentar cadascun dels projectes.

Un cop concloses les dues taules es van inaugurar els espais de reflexió, concebuts amb la idea de posar en comú les principals reflexions de cadascuna. Lilian Santiago, educadora social de la Unitat Terapèutica de dia TEA, va moderar el bloc relatiu a les conclusions dels espais de reflexió, en el qual hi van prendre part Amilcar Carpintero, educador social de la Unitat HDA de la FAMT, Sergi Guimerà i Montse Rodó. La ponència “Salut mental i comunitat”, a càrrec de Pau Gimeno, d’Apropa Cultura de la Generalitat de Catalunya, i moderada per Dolors Llos, cap de l’Àrea d’Infermeria de Salut Mental de la FAMT, va servir com a tancament de la jornada.