La Magdalena, llesta pel segon quatrimestre de 2026

Ja és en marxa el compte enrere per a la reobertura de l’emblemàtic edifici terrassenc La Magdalena. Ho farà de la mà de Bluespace, empresa del sector de self-storage, que amplia la seva presència a Terrassa amb la rehabilitació d’aquest edifici històric al carrer Faraday, 19. El nou centre d’emmagatzematge, que s’anomenarà Bluespace Terrassa Faraday, està previst inicialment per al febrer del 2026, però segons ha explicat Míriam Plaza, responsable de construcció del projecte, la inauguració podria donar-se per al segon trimestre del 2026.
"Ara mateix estem en fases inicials, amb treballs d’enderrocs i adequació interior per adaptar l’espai a la nostra activitat de trasters", explica Plaza. "És un repte tècnic important, però el nostre esperit és mantenir sempre el criteri patrimonial i estètic original de l’edifici".
Recuperar la façana original
Construït l’any 1941 per l’arquitecte Ignasi Escudé com a fàbrica de filatura, l’immoble està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i forma part del Catàleg de Patrimoni de l’Ajuntament de Terrassa. Per això, Bluespace està duent a terme una rehabilitació respectuosa amb els elements històrics més emblemàtics, especialment la façana i els mosaics decoratius. Segons Plaza, una de les principals intervencions consisteix a reconstruir la part frontal de la façana, que havia estat modificada per antics propietaris: "En el passat es va substituir la façana per una gran cristalera, però ara la reconstruirem seguint el seu disseny original".
Els relleus escultòrics de la façana i el mosaic principal de La Magdalena, situat a la façana i a l’escala d’evacuació interior, es conservaran gairebé sense intervenció."Estan en molt bon estat, de manera que només requeriran una neteja i petites reparacions puntuals amb morter, sense gran envergadura", comenta Plaza, dient que "els anteriors propietaris ja van tenir cura de preservar-los, i això ens ha permès centrar-nos més en la reconstrucció de la façana que en la restauració artística".
Tot i això, el mural interior, afectat per filtracions d’aigua, serà restaurat en la fase final de les obres. "Ara estem amb la part més estructural de la reforma -refent forjats i ajustant cotes de nivell-, i deixarem la intervenció en el mural per al final, quan puguem valorar millor el seu estat real", afegeix.
Les obres també inclouen la substitució completa de la coberta, actualment molt deteriorada, i la futura instal·lació de panells solars i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, d’acord amb el Pla Eco de Bluespace, que busca assolir la neutralitat en emissions de carboni. "Encara no hem sol·licitat formalment els permisos per als panells, però un cop renovem la coberta ens posarem en contacte amb l’Ajuntament i Patrimoni per fer-ho", precisa Plaza.
L’edifici, protegit en la seva façana i coberta, mantindrà "l’ànima i l’origen històric", segons les recomanacions de Patrimoni i el Museu de Terrassa, amb qui Bluespace ha mantingut reunions des de l’inici del projecte.
Amb aquest projecte, Bluespace reforça la seva aposta per Terrassa, on ja disposa de tres centres. El nou Bluespace Terrassa Faraday completarà la seva xarxa local, en un edifici emblemàtic que unirà memòria industrial i funcionalitat contemporània.