Terrassa suspèn les adopcions de gats negres per Halloween: “Hi ha qui els vol per fer rituals o com a decoració”

L’Ajuntament de Terrassa ha decidit suspendre temporalment les adopcions i acollides de gats negres fins a l’1 de novembre. La mesura, impulsada pel regidor de Benestar Animal, Noel Duque, pretén evitar possibles maltractaments o usos rituals d’aquests animals coincidint amb el període de Halloween.
En un vídeo publicat aquest matí a les seves xarxes socials, Duque ha explicat que tant entitats protectores com ciutadans han alertat el consistori d’un increment de sol·licituds d’adopció de gats negres en aquestes dates. Segons ha relatat, algunes persones els volen “amb finalitats rituals” o simplement “com a decoració perquè ‘mola’”. Davant d’això, el regidor ha assegurat que l’Ajuntament “no podia mirar cap a una altra banda” i que s’ha vist obligat a emetre una instrucció per aturar temporalment les adopcions i acollides.
“És un tema força tètric”, admet Duque, que reconeix que la decisió pot semblar insòlita, però és necessària per protegir els animals. “A Terrassa, si voleu adoptar un gat negre, haurà de ser després de Halloween i haureu d’acreditar que el cuidareu i l’estimareu”, ha afegit.
El regidor ha mostrat fins i tot el document oficial davant la càmera i ha qualificat la situació de “molt forta”, comparant-la irònicament amb altres debats sobre protecció animal que continuen sense avançar. “Tenint en compte que el tema dels toros continua blindat gràcies al PSOE, entre altres, ja no sorprèn res”, ha comentat amb un to entre la frustració i la incredulitat.
Una mesura preventiva per protegir els més vulnerables
La instrucció municipal, emesa pel Servei de Benestar Animal el passat 6 d’octubre, estableix que “de l'1 d’octubre a l’1 de novembre se suspenen temporalment les adopcions i acollides de gats de color negre”. L’objectiu és “protegir els animals davant possibles usos indeguts durant aquest període, en què són especialment vulnerables per motius culturals i creences populars”.
Des del Centre d’Animals Domèstics de Terrassa han confirmat que la mesura respon a recomanacions d’entitats de protecció animal i a diverses alertes rebudes per part de la ciutadania. Fonts del servei expliquen que les sol·licituds d’adopció de gats negres augmenten cada any per aquestes dates, sovint motivades per raons “estètiques o rituals”.
Malgrat la suspensió temporal, la resta d’adopcions es mantenen amb normalitat, i a partir de novembre es reprendran també les dels gats negres amb les garanties habituals i una avaluació prèvia dels adoptants.