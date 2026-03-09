Homes, joves i serveis encapçalen l’augment de l’atur al febrer a Terrassa

El repunt de l’atur registrat al febrer a Terrassa (+162 persones; +1,42%) s’ha deixat notar sobretot entre els homes, els joves i el sector serveis, que encapçalen les pujades respecte al mes anterior. Així es desprèn del detall de les dades per col·lectius i activitats econòmiques recollides en l'últim informe mensual sobre l'evolució de l'atur registrat a Terrassa elaborat pel Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat i publicat aquest dilluns.
Tot i que l'increment intermensual s'ha produït en ambdós gèneres, tant entre els més joves com entre els més grans i en diversos sectors d'activitat, aquest creixement s’ha repartit de manera desigual entre grups poblacionals.
Per sexes, l’augment és més marcat entre els homes, amb 113 aturats més, cosa que representa un increment del 2,45% i situa el total en 4.721. Entre les dones, la pujada és més moderada, amb 49 persones més (+0,72%), fins a arribar a 6.864.
Pel que fa a l’edat, el moviment més destacat es produeix entre els joves de 16 a 29 anys, que registren 133 persones més en situació d’atur (+8,25%), fins a un total de 1.746. En canvi, entre els majors de 45 anys la variació mensual és molt més moderada, amb 32 persones més (+0,48%), fins a arribar a 6.657.
Per sectors econòmics, els serveis concentren l’increment més important, amb 77 desocupats més (+1,01%), fins a 7.711. La construcció també registra una pujada, amb 18 persones més (+1,60%), i arriba a 1.141 aturats. En canvi, la indústria presenta una lleugera disminució de 4 persones (-0,31%), amb 1.301 aturats, mentre que l’agricultura baixa en 3 persones (-4,35%), amb 66.
Malgrat aquests moviments mensuals a l'alça en la majoria dels casos, la comparació amb el mateix període de l’any passat mostra una evolució global a la baixa en la majoria dels col·lectius i sectors. L’atur es redueix tant entre homes (-97 persones, -2,01%) com entre dones (-59, -0,85%), i també entre els majors de 45 anys, on la disminució és especialment significativa amb 271 aturats menys (-3,91%). Per sectors, el descens més destacat es registra a la construcció, amb 139 persones menys que fa un any (-10,86%), seguida del sector serveis, amb 112 menys (-1,43%), i de la indústria, amb 29 menys (-2,18%). L’agricultura també registra una reducció anual, amb 13 persones menys (-16,46%), tot i el seu pes molt menor en el conjunt de l’atur. En canvi, el principal contrast amb aquesta tendència es produeix entre els joves de 16 a 29 anys, que són l’únic gran col·lectiu on l’atur augmenta en termes interanuals, amb 220 persones més (+14,42%).