El Gerro de Sant Jordi 2026 s’inspira en el Monument a la Bicicleta

La Unió de Floristes de Terrassa ha presentat aquest divendres una nova edició del tradicional Gerro de Sant Jordi, que enguany s’inspira en el Monument a la Bicicleta. La peça ret homenatge a aquesta escultura situada a la plaça de la Bicicleta i creada per l’artista Joan Ramon Martínez, que també és l’autor del gerro d’aquest any.
La iniciativa manté la voluntat de combinar tradició, art i identitat local coincidint amb la Diada de Sant Jordi. En aquesta ocasió, la reproducció en petit format trasllada a les llars una interpretació de l’escultura inaugurada el 16 de setembre de 2016, que simbolitza la mobilitat sostenible i el paper creixent de la bicicleta a la ciutat. Segons ha explicat el president de la Unió de Floristes de Terrassa, Carles Clapés, cada edició del gerro busca posar en valor elements representatius de la ciutat. “Sempre busquem peces que representin emblemes de Terrassa, ja siguin edificis o escultures”, ha afirmat. En el cas del monument ciclista, Clapés ha destacat que “és una escultura que molta gent passa per davant i no la veu gaire, perquè és molt estilitzada i vertical, però té un pes important”. Per això, els floristes van considerar que podia ser una bona oportunitat per donar-li més visibilitat.
El Monument a la Bicicleta és una estructura metàl·lica d’uns vuit metres d’alçada que representa una bicicleta amb un disseny estilitzat i vertical pensat per integrar-se en l’espai urbà. L’obra va ser impulsada pel col·lectiu BiciTerrassa Club (BiTer) amb l’objectiu de promoure una mobilitat més sostenible, saludable i respectuosa amb l’entorn, i es va materialitzar gràcies a una campanya de micromecenatge ciutadà.
El mateix autor del monument, Joan Ramon Martínez, ha estat l’encarregat de crear la peça d’aquest Sant Jordi, reproduint l’essència de l’escultura en una versió reduïda pensada per acompanyar una rosa. Per a l’artista, poder reinterpretar la seva pròpia obra en aquest context ha estat especialment significatiu. “Em va fer molta il·lusió quan m’ho van proposar. Primer perquè ja havia fet l’escultura gran, i segon perquè és una oportunitat de portar-la en petit a les llars en un dia tan important com Sant Jordi”, ha explicat.
Una sèrie limitada i artesanal
El gerro es presenta en una sèrie limitada de 90 peces, totes elaborades artesanalment. Tot i mantenir les proporcions de l’escultura original, cada exemplar presenta petites diferències, pel simple fet de ser artesanal. “Podríem dir que són una sèrie, però pràcticament cada peça és única”, ha destacat Martínez.
El Gerro de Sant Jordi 2026 es podrà adquirir a cinc establiments de la ciutat: La Selva, la Floristeria Gras, l’Oliveras, el Petit Paradís i Jotas Floristas.