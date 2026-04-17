Terrassa i Viladecavalls sol·liciten a la Generalitat l'adquisició del retaule gòtic de Santa Maria de Toudell

Els ajuntaments de Terrassa i Viladecavalls mantenen el treball conjunt per assegurar la preservació i la protecció del retaule gòtic de Santa Maria de Toudell, amb el propòsit que aquest patrimoni moble es quedi a les mans de les institucions públiques. Ambdós consistoris han presentat una instància a la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya en què demanen que el Govern exerceixi el dret de tanteig i retracte, tal com preveu la Llei de Museus.
Aquesta decisió s'afegeix a les mesures que s'han impulsat des del passat mes de març, moment en què es va saber que l'obra procedent de l'antiga capella de Viladecavalls havia sortit al mercat mitjançant una casa de subhastes.
Prèviament, la feina coordinada entre les administracions ja havia propiciat que la Generalitat iniciés el procediment per declarar la peça com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). Aquesta figura de protecció estableix limitacions legals estrictes, entre les quals destaca l'activació de mecanismes que en dificulten la sortida a l'estranger, garantint-ne així la preservació.
El retaule, del gòtic tardà i atribuït al Mestre del Cavall, es trobava originàriament a l'església de Santa Maria de Toudell i representa un element de gran rellevància per al manteniment de la memòria històrica i cultural d'aquest territori. La peça es va vendre en una subhasta a Barcelona el mes de març a un particular català per 152.000 euros.
El tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor del Museu de Terrassa, Joan Salvador, ha assenyalat l'esforç col·laboratiu detallant que "des del primer moment hem estat en contacte amb l'Ajuntament de Viladecavalls així com amb el Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu d'impulsar les mesures necessàries perquè aquesta obra pugui estar en mans públiques".
El regidor ha recordat que, després d'haver-ho plantejat en diverses converses prèvies, la instància actual demana formalment i de manera conjunta aquest dret de tanteig i retracte a l'espera de conèixer el posicionament final del Govern català.
Per la seva banda, el regidor de Cultura de Viladecavalls, Jordi Amiguet, ha remarcat la necessitat d'una implicació autonòmica contundent assenyalant que "volem que la Generalitat faci un esforç més decidit per adquirir aquesta obra, perquè no estem parlant d'una obra qualsevol, sinó d'un bé amb valor històric, artístic i identitari per a Viladecavalls".
Finalment, ha subratllat que la ciutadania del seu municipi mostra una gran sensibilitat vers el patrimoni local, una inquietud a la qual el consistori vol donar resposta.