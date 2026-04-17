Raquel Sànchez Villa i Jaume Maeso Simó han estat els protagonistes de la 22a edició del Sopar de la República de Terrassa en rebre, per unanimitat, el Premi Gorra Frígia 2026. El guardó reconeix la seva trajectòria en la recuperació i l'impuls del ball de gitanes, una tasca que el jurat ha destacat per la seva capacitat de generar il·lusió col·lectiva i reforçar el sentiment de pertinença a la ciutat i al Vallès. L'acte, celebrat aquest dijous a la nit, s'ha consolidat com un espai de trobada i reafirmació dels valors republicans de llibertat, igualtat i fraternitat.
El moment central de la vetllada ha estat el lliurament del Premi Gorra Frígia 2026, un guardó destinat a reconèixer persones o entitats compromeses amb la llibertat, la igualtat i la fraternitat. En aquesta ocasió, el jurat ha decidit per unanimitat atorgar el premi a Raquel Sànchez Villa i Jaume Maeso Simó. El reconeixement premia la seva tasca al voltant del ball de gitanes, ha permès recuperar una tradició que està "arrelada a la ciutat i al Vallès".
Segons s'ha destacat durant l'acte, la seva feina ha anat molt més enllà de la simple promoció cultural, demostrant que la cultura popular té la capacitat d'agrupar persones diverses, generar il·lusió i reforçar el sentiment de pertinença.
Ona Martínez ha subratllat que "el que han fet la Raquel i el Jaume és molt més que cultura: és construir comunitat, és fer ciutat i és posar en valor allò que ens uneix com a societat". També ha afegit que "en moments en què es posa per davant l’individualisme, la seva feina és un exemple clar de com la cultura pot esdevenir una eina de cohesió i transformació".
La glosa de Sànchez i Maeso ha anat a càrrec de Pep Forn i Sílvia Comellas, que també han posat en valor la trajectòria dels premiats i la seva contribució a la ciutat, en un lliurament on els premiats han estat acompanyats per la junta de l'entitat, evidenciant la força del teixit associatiu local.
La celebració ha comptat amb la participació de la vicepresidenta primera de la Mesa del Parlament, Raquel Sans, qui ha subratllat que els valors republicans són més necessaris que mai davant l'actual context polític. Sans ha defensat una defensa ferma dels drets humans i ha advertit que "el combat ferotge de l'extrema dreta ens ha de trobar organitzats i dempeus". Aquesta crida a l'organització ciutadana ha estat compartida per Ona Martínez, que ha destacat que "quan la gent es troba i es reconeix com a part d'un projecte col·lectiu, es construeix una força capaç de fer avançar la ciutat". L'esdeveniment ha aplegat diversos representants institucionals, com el diputat Juli Fernández i el vicesecretari de Comunicació d'Esquerra Republicana, Isaac Albert.
Com a cloenda, Ona Martínez ha insistit que la ciutat sempre ha avançat gràcies a la seva gent i a la seva capacitat d'organitzar-se, concloent que el camí per al futur de Terrassa passa per "més comunitat, més cohesió i més compromís col·lectiu".