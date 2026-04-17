Obren un expedient a l’empresa dels menjadors escolars per deficiències en els menús

Dos mesos després de les denúncies de diverses AFA de la ciutat, l’Ajuntament ha passat a l’acció davant les sospites d’irregularitats en el servei de menjador de les escoles públiques de Terrassa. El govern municipal ha anunciat l’obertura d’un expedient informatiu a l’empresa concessionària, Mediterranea de Catering SLU, després de detectar diversos incompliments en la gestió del servei durant el curs actual.
Aquesta decisió és el resultat d’un seguiment iniciat pel Servei d’Educació, que des del maig de 2025 compta amb una figura tècnica específica per inspeccionar els centres. Gràcies a aquest control i a la col·laboració directa de les direccions de les escoles i les famílies, s’han posat sobre la taula deficiències que afecten directament l’alimentació dels infants.
Segons ha informat el consistori, les inspeccions realitzades pel Servei d’Educació, en coordinació amb direccions de centres i famílies, han permès identificar mancances com racions per sota dels gramatges recomanats, insuficiència de proteïna en alguns menús, problemes amb ingredients i deficiències en el manteniment d’equipaments i estris. També s’han detectat incompliments en matèria de transparència, com la manca de documentació sobre productes ecològics o dades incompletes d’assistència del curs 2025-2026.
Davant d'aquesta situació, l’Ajuntament ha donat un termini de deu dies hàbils a l’empresa perquè presenti al·legacions. Mentrestant, s’intensificarà el control diari a tots els centres afectats per assegurar que els infants rebin àpats dignes.
L’origen de les queixes
Aquest moviment arriba dos mesos després que diverses AFA de la ciutat denunciessin públicament deficiències en el servei de menjador, especialment en les quantitats servides i la qualitat d’alguns plats.
Després de 18 visites durant la prestació del servei, l’Ajuntament va defensar el seguiment i el control del servei i, va informar que, en la major dels casos, la qualitat i la quantitat dels aliments era correcta. Amb tot, el govern municipal va informar també que s’iniciava una investigació per esclarir els motius reals de les evidencies fotogràfiques de les denúncies. Ara, amb tot plegat, s’ha conclòs amb l’expedient a Mediterranea de Catering.
Un nou model de menjador
Més enllà de l’expedient actual, el consistori ja mira cap al futur. Amb la vista posada en la nova licitació del curs 2027-2028, es treballa en un nou model de menjador escolar que sigui més exigent. Entre les novetats previstes, s’estudia la incorporació de productes de proximitat i la creació de perfils socioeducatius vinculats al tercer sector local. Aquesta nova figura tindria el paper de coordinar el monitoratge, garantint que el temps de menjador no sigui només un espai per menjar, sinó també una estona de lleure educatiu i de qualitat per als alumnes.
L’Ajuntament apunta que "reafirma el seu compromís amb la protecció dels infants i la qualitat dels serveis públics, i actuarà amb la màxima fermesa per garantir que el servei de menjador escolar estigui a l’alçada del que mereixen els infants de la ciutat".